Il momento per Gigi D’Alessio è quello che è. Anna Tatangelo, dopo una lunga serie di tira e molla, ha fatto le valigie e migrato lontano da Napoli. Colpa, raccontava nei giorni scorsi la cantante, di un desiderio di famiglia e maternità non corrisposto dal cantautore. Poi lo sfogo della figlia sui social, con l’attacco (sempre verso Anna) che ha fatto scalpore. Una serie di circostanze negative che avrebbero tagliato le gambe a chiunque. Ma non a Gigi, che da buon napoletano ha trovato in sé la forza per reagire con l’arma migliore, il sorriso.

Ospite da Fiorello nella trasmissione Il rosario della sera, su Radio Deejay, D’Alessio ha anzi dato conferma della sua anima partenopea (cosa che Anna gli ha sempre rimproverato) di saper scherzare anche sulle sue disavventure scrivendo seduta stante una canzone ironica nella quale, fra una risata e l’altra, ne ha dette quattro proprio alla radio che lo ospitava e al grande capo Linus. Gigi D’Alessio, scrive il Mattino, reagì male alla sua eliminazione al Sanremo 2017, l’ultimo condotto da Carlo Conti, e contestò la formazione della giuria (nella quale figurava anche Linus). (Continua dopo la foto)

In seguito i due si chiarirono e tutto è stato archiviato. Ora Gigi torna a scherzare e lo fa puntando sul fatto che a Radio Deejay le sue canzoni non passano molto spesso: “Radio Deejay tu la mia musica non passi mai”, inizia la canzone di Gigi, che poi prosegue, sempre in tono neomelodico “chi ascolta le mie canzoni non sono mica coglioni/più di 20 milioni di dischi in Italia ho venduto le sai”. Per poi concludere in bellezza: “Non sarò il Linus il figo che Linus apprezza/di musica lui non capisce una mazza/a Sanremo da lui sono stato inc…”. Tra una risata e l’altra, insomma, Gigi si toglie qualche sassolino che ancora gli restava nella scarpa: il tutto però con grande ironia.





Tanto che alla fine della breve esibizione è stato mandato in onda un messaggio di Linus che rinnovava il suo affetto per il cantautore napoletano, affetto ampiamente condiviso da Gigi. Insomma, se è troppo presto per buttarsi dietro le spalle il passato, le nuvole nere che ultimamente si erano addensate sopra il cielo del cantante sembrano pian piano allontanarsi. Difficile pronosticare una riappacificazione con Anna Tatangelo (che, dicono, fino alla fine ha provato a restare vicina al suo uomo), meno una nuova vena creativa. I fan già sognano.

Ti potrebbe interessare: “Questo è il solo motivo…”. Per la prima volta parla Anna Tatangelo. La fine della storia con Gigi D’Alessio è stata un terribile scossone, ma fino a oggi non aveva detto nulla riguardo alla rottura. Ora svela i dettagli molto tristi: “Mi ha fatto molto male”