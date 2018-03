Ad Amici, ormai, Alessandra Celentano è un pezzo di storia. Ballerina, coreografa e insegnante di danza, è forse la professoressa più severa, quindi più temuta, dai giovani allievi della scuola di Maria De Filippi. Ed è una donna 'rigida' anche nel privato, che pochi, però, conoscono. Si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Di Più la prof tanto esigente, a cui ha rivelato di esserlo stata e di esserlo ancora persino con se stessa. Alla rivista la Celentano ha svelato che quando era una ballerina si allenava così tante ore da consumare letteralmente il suo corpo e, ovviamente, in particolare i suoi piedi. Per questo motivo, a lungo andare, si è ritrovata a soffrire di una malattia che le ha provocato dei dolori atroci nel corso degli ultimi anni. Si chiama sindrome dell'alluce rigido ed è una patologia che per molto tempo ha fatto penare la nipote di Adriano Celentano, che si è addirittura dovuta sottoporre a due interventi chirurgici, entrambi a settembre scorso. Oggi sta meglio l'insegnante di ballo di Amici, ma ha anche ammesso che non riuscirà mai a guarire del tutto. (Continua dopo la foto)

"Per anni ho sofferto di una malattia, la sindrome dell'alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci", ha spiegato Alessandra Celentano a Di Più Tv. "È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l'ho trascurato ed è stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare". La Celentano, come detto, si è operata a entrambi i piedi nel mese di settembre, in modo da non avere poi problemi con le registrazioni e le dirette del talent di Maria. (Continua dopo le foto)

"La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo – continua la protagonista di Amici - Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata: un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare". Ovviamente affrontare tutto questo non è stata impresa facile per lei affrontare, sia dal punto di vista fisico che psicologico, un cambiamento così drastico. Dalla sua, per fortuna, l’ex ballerina ha potuto contare sull'affetto dei suoi familiari e dei suoi colleghi. "Quelli di Amici e Maria De Filippi mi hanno aiutato nei momenti più duri", ci ha tenuto a sottolineare la ex ballerina.

