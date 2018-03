Droga, alcol e tanto altro all'Isola dei famosi. La crociata di Striscia la notizia prosegue a tamburo battente e il telegiornale satirico torna a colpire il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo il famoso canna-gate innescato da Eva Henger - l'ex pornostar ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana durante il soggiorno in Honduras - il caso delle corna e quello del cibo procurato ai naufraghi lontano dalle telecamere, l'inviato Valerio Staffelli è tornato sull'argomento ''Isola'' per innescare una nuova bomba. Samantha De Grenet si aggiunge al coro degli ex naufraghi checonfermano l'uso di marijuana e alcool da parte di alcuni concorrenti del reality nei giorni di reclusione in albergo prima dell'effettivo inizio del gioco. Dopo le dichiarazioni di Rocco Siffredi a Leggo, di Massimo Ceccherini e Giulia Calcaterra ai microfoni di Valerio Staffelli arrivano le parole della showgirl, grande amica di Alessia Marcuzzi. ''Circolava alcool e fumo anche nella nostra isola, nell'albergo dove eravamo reclusi per diversi giorni. É facile procurarsela. - ha raccontato la De Grenet - Facevano festini e più di una volta hanno creato problemi alle persone della produzione che si dovevano occupare di noi''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Quando Ceccherini nel suo modo divertente dice 'tutti i naufraghi' non mi sta più bene. Erano alcuni naufraghi. - ha proseguito - Non mi va bene perché mio figlio si gira e mi chiede se ho fumato anch'io. E non è così. Non ho niente contro chi fuma una canna ogni tanto, ma non sempre, tutti i giorni mettendo in difficoltà la produzione e l'organizzazione. Le persone erano così in difficoltà che hanno chiamato persone sopra di loro, sono venuti e si sono raccomandati. Hanno precisato che era vietato bere, fumare, ma niente. E si tratta di gente maggiorenne. É diverso quando sconvolgi la vita di altre persone, mettono in difficoltà un'intera produzione''. (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma, la showgirl ha confermato la tesi che ormai circola da settimane. Pochi giorni fa anche l'ex naufrago Massimo Ceccherini era intervenuto sul canna-gate. ''A pacchi. No rido perché. Madonna mi sta venendo un'ansia. Quando arrivi lì, c'è l'albergo, ci sono proprio gli honduregni, te la vendono loro. Ti fai le canne anche perché hai l'ansia, stai male, devi andare a morire. Allora sei lì in albergo, te lo fanno in 'honduregnante'. Dico la verità, non ho mai fumato una canna in vita mia, lì ho dovuto. Monte liberati. Si chiama Monte il drogato di quest'anno? Nel senso buono, è una droga leggera. Monte dillo. Lì tutti se le facevano quando c'ero io. Poi mi arriva Bossari e mi dice 'perché non l'hai detto subito'. Zitto drogato perché anche lui eh… Non in questo programma, ma…''.

