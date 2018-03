É diventata famosa negli anni Novanta grazie a diversi programmi televisivi. Stiamo parlando di Manuela Hannelore Weber, meglio nota come Ela Weber o ''Sellerona'', il soprannome appioppatole da Paolo Bonolis durante il programma ''Tira e molla''. Classe 1966, Ela Weber nasce a Dettelbach, in Germania, inizia a lavorare appena quindicenne come benzinaia nel suo paese natale ma ben presto è destinata a ben altra carriera. Diventa modella e si trasferisce poi in Italia, dove il suo fisico e il suo carattere la porteranno lontano. Il successo arriva negli anni Novanta grazie a Paolo Bonolis e al suo programma ''Tira e molla''. Ela, grazie alle sue forme prorompenti, condite dal simpatico accento tedesco, diventa un'icona sexy della televisione italiana. Poi è la volta della pubblicità del formaggio ''Auricchio'' con la celebre frase "ai miei amici piace picanto" e del calendario sexy del 2000. Tre anni dopo posa anche per la celebre rivista maschile Playboy. Ma che fine ha fatto Ela Weber dopo il successo travolgente? Com’è successo per molti altri suoi colleghi, una volta che le luci dei riflettori si spengono, scende su di essi un’ombra lunga e minacciosa che può portare però a una rinascita. (Continua a leggere dopo la foto)

Ospite a ''La vita in diretta'' di Marco Liorini Ela ha raccontato la sua malattia. "Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata, - ha spiegato la Sellerona, che da poco ha compiuto 52 anni - ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto". E ancora: "Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione. É una malattia, non è un'influenza che si può superare con un medicinale''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Non esiste una cura per espellere il male. - ha detto ancora Ela Weber - Se ne può uscire solo grazie alle persone che ti stanno vicino. Un messaggio alle persone da casa: non buttate via la vostra vita per un momento di tristezza". La 52enne tedesca, all'epoca una donna splendida, appare ora visibilmente segnata dalla malattia. Ma non si è data per vinta e grazie all'aiuto della sorella e degli specialisti è tornata a vivere la sua vita. Da qualche anno, infatti, la ''Sellerona'' di Paolo Bonolis vive serenamente in campagna, affiancata dai cavalli, un animale che la stessa ama tantissimo: ''Ho dovuto seppellire Ela per far uscire Emanuela – ha spiegato la Weber a Marco Liorni - Oggi sono rinata''.

