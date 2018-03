Ce ne eravamo accorti da soli, ma anche a Striscia la notizia 'il caso' non è di certo sfuggito: Barbara D'Urso sembra avvolta in un fascio di luce speciale quando è in televisione. Innaturale quasi, tanto sono forti i riflettori dello studio puntati su di lei. Un 'fenomeno misterioso', dicevano anche di recente al tg satirico di Antonio Ricci, che si verificherebbe anche nello studio di Mattino 5, non solo in quelli di Pomeriggio 5 e Domenica Live. "Come e forse di più della D'Urso, anche la Panicucci si illumina d'immenso". Il riferimento è alle luci che, come hanno sempre sostenuto a Striscia, magicamente rendono più luminosa e giovane la pelle di Carmelita. Beh, anche Federica ricorrerebbe a questo trucchetto: "Al contrario di tutte le altre persone inquadrate, la sua immagine emana alone abbagliante, quasi irreale. Un effetto ottico che può spiegarsi solo con la tipica aurea di santità che avvolge le apparizioni o con un tecnico delle luci ubriaco. Fatto sta che sul viso della bella conduttrice regina del telecomando col tasto luminosità ogni ruga scompare e lei risulta ancora più giovane e splendente. Sì, come no…". La D'Urso, insomma, fa scuola. (Continua dopo la foto)

Nonostante, infatti, la regina degli ascolti Mediaset, che ha raggiunto i 60 anni, abbia un corpo da urlo, esaltato da tubini aderenti, gonne corte e scollature audaci, un sorriso smagliante e un fascino irresistibile, tanto da fare invidia alle colleghe parecchio più giovani di lei, vuole sempre essere 'illuminata' da questi fortissimi riflettori. C'è poco da spiegare, il motivo è presto detto: quella luce "sparata" sul viso riesce a mascherare le rughe e i segni del tempo. Ma ne ha davvero bisogno? No, basta guardare con attenzione il suo volto quando viene intervistata fuori dagli studi televisivi, quando si mostra 'al naturale'. Luci o non luci che donano un aspetto etereo, Barbara porta i suoi 60 anni in modo impeccabile. (Continua dopo le foto)

Avete seguito l'intervista a Carmelita su Quinta Colonna ultimamente? La D'Urso è stata ospite di Paolo Del Debbio per parlare della sua vita privata e professionale e, in quell'occasione, l'abbiamo vista senza i soliti riflettori puntati sul viso che ha invece nei suoi programmi. Un'intervista lunga e interessante in cui la padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha ricordato la mamma scomparsa a causa di una terribile malattia quando aveva poco più di 11 anni e parlato di amore. Su questo punto la conduttrice è sembrata sicurissima: l'unico uomo che ha davvero amato è il padre dei suoi due figli, Mauro Berardi. E a chi l'accusa di fare 'televisione trash', Barbara risponde di portare sul piccolo schermo la visione che ha della vita.

"L'avete vista?". Basta una sua foto e Barbara D'Urso si tradisce. Da intervistatrice a intervistata: Carmelita a 360 gradi a Quinta Colonna. E fila tutto liscio fino a quando, all'improvviso, cambia faccia. Gli spettatori l'hanno notato subito. No, la conduttrice non l'ha presa bene...