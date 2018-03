Uomini e Donne, trono over: ci risiamo. Più che dating show, ormai, sembra il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c'è puntata in cui si può stare tranquilli. No, non si è arrivati al punto della scorsa puntata, quando la Cipollari, senza pietà, ha sbattutto una torta in faccia alla Galgani, ma diciamo che anche stavolta sono state protagoniste assolute della registrazione. Vi siete persi il siparietto della torta, che è arrivata dopo il gavettone di qualche giorno fa? Una scena a dir poco imbarazzante. Risate, ma nemmeno troppe. Il pubblico sembra stanco di queste continue umiliazioni, di questa 'guerra' che, non vi è ombra di dubbio, toglie anche spazio ai cavalieri e alle altre dame che cercano un partner. Sul caso Tina vs Gemma, infatti, buona parte del popolo del web dice basta a queste scene di bullismo e vuole l'opinionista fuori dal programma. Ma le critiche per la Cipolalri arrivano anche da alcuni personaggi dello showbiz. Come riporta Vero, Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, scrive che "Tina e Gemma sono un modello di comportamento da non imitare". (Continua dopo la foto)

L'attore Beppe Convertini è dello stesso parere: "Essendo il programma seguitissimo dai giovani non credo sia giusto che i toni siano così accesi da parte sua". Sta di fatto che la padrona di casa, Maria De Filippi, dà loro ancora spazio. E sì, a volte reagisce, prova a bloccare Tina, ma mai con un intervento risolutivo. Nell'ultima puntata del trono over andata in onda non ci sono state torte in faccia, ma frecciatine sì. Eccome! “Avrei voluto lanciargliela meglio", esordisce la Cipollari, per poi passare all'attacco della Galgani premendo il solito tasto 'Giorgio Manetti'. Tina continua ad accusare Gemma di fare sceneggiate, sostiene che è impossibile, dopo soli 8 mesi di storia, fare certe follie per riconquistarlo a tutti i costi quando, dall'altra parte, è evidente che non ci sia speranza. (Continua dopo le foto)

Fin qui nulla di nuovo. Ma è poco dopo lo sfogo di Gemma e la conseguente discussione su Giorgio che Tina tira fuori dal cilindro una nuova accusa. Proprio mentre la dama torinese è intenta a raccontare del suo incontro con Giocondo,Tina entra in studio con un secchio, scatenando le risate del pubblico e, soprattutto, la preoccupazione di Gemma, memore della torta e del gavettone precedenti. Ma stavolta, per fortuna, solo parole. Anche se pesanti: "Mi sono arrivate delle segnalazioni – annuncia l'opinionista - secondo cui Gemma in realtà frequenta un uomo da 6 mesi a Torino". Ah. Gemma si mostra perplessa, quindi la invita a esibire in puntata le prove. Tempo al tempo: "Sto aspettando le foto", è la risposta di Tina.

