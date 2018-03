Durante la trasmissione Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è tornata sulla tragedia familiare di Terzigno, per farlo si è collegata in diretta con Annalisa Vitiello, la sorella di Pasquale che tiene subito a precisare la sua versione dei fatti: "Condanniamo quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro. Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto". Barbara chiede poi spiegazioni sulle presunte violenze subite da Imma: "Ho sentito parlare di maltrattamenti e violenze, ma mio fratello non ha mai fatto nulla del genere", continua Annalisa, "Si stavano separando in modo consensuale, non era un violento, nessuno della nostra famiglia lo è". Proprio a quel punto la ragazza sembra avere un cedimento ma incalza: "Smettiamola di marciare su una persona che non c'è più, non ho acceso la tv, ma mi hanno detto quello che state dicendo". (Continua a leggere dopo la foto)

Barbara così chiede spiegazioni e Annalisa replica: "Non ce l'ho con te, ma stiamo subendo dai social, dai meedia, ovunque attacchi continui. Si sta facendo passare per mostro una persona che ha sempre lavorato, che ha sempre amato la sua famiglia". La situazione diventa tesa e la ragazza chiede di poter interrompere il collegamento e si allontana, compresa dalla conduttrice che continua la sua intervista con il legale della famiglia Vitiello. Proprio con l'avvocato Salvatore Annunziata però sembra nascere una seconda polemica. Il legale precisa che non sono arrivate alla famiglia notifiche di denuncia, che delle lettere di cui si è molto parlato non si conoscono i contenuti e che il gesso che avrebbe indossato Imma era dovuto a un incidente precedente non collegabile in alcun modo alle presunte percosse, contrariamente a quello che i meedia stanno riferendo. (Continua a leggere dopo le foto)

A quel punto in modo provocatorio chiede alla D'Urso come possano parlare di cose che loro stessi non sanno, di prove che sono passate dagli agenti agli inquirenti e Barbara però replica decisa: "Non vogliamo insinuare nulla, anzi il mio collegamento puntava proprio a far sì che la famiglia di Pasquale potesse dire la sua, perché immagino anche il loro di dolore". I toni si placano e il collegamento si conclude in attesa di sviluppi in merito a quella che è sicuramente una grande tragedi familiare.

