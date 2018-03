Qualcuno aveva detto: "Finalmente, ce ne siamo liberati", qualcun'altro, però, aveva detto: "Che peccato, ci mancherà tanto". Storia della caduta di "Affari tuoi", storico programma di Rai Uno. Ma adesso cambia di nuovo tutto: da marzo 2019 tornerà su Rai1. Diciamolo subito: il conduttore quasi sicuramente non sarà Flavio Insinna. A darne notizia è Dagospia, secondo cui il noto programma “dei pacchi” lanciato (nel 2003) da Paolo Bonolis avrà una nuova edizione in Rai che partirà nei primi mesi del nuovo anno; dunque la stagione 2018 di Affari tuoi (almeno per il momento) non si farà. Stando alle ultime news, invece, "Soliti Ignoti – Il ritorno" ripiomberà nella programmazione dell’access prime time di RaiUno già da settembre prossimo con la riconfermata conduzione di Amadeus, lasciando il posto al gioco “dei pacchi” più conosciuto della TV italiana soltanto a marzo venturo. La domanda ora è: chi sarà il conduttore di Affari tuoi 2019? (Continua a leggere dopo la foto)

Al momento la Rai non ha né smentito né confermato la notizia, ma è anche vero che per adesso sia Endemol Shine Italia (la società che produce Affari tuoi) sia la stessa Rai non hanno ancora attivato le procedure necessarie a mettere in piedi i casting per gli eventuali nuovi concorrenti da selezionare per la trasmissione. Se la notizia fosse confermata, però, per Affari tuoi si tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo in piena regola, dopo che il game show che mixa fortuna ed intuito fu sospeso lo scorso febbraio 2017, non senza polemiche e a seguito di un determinante calo di ascolti. Calo di ascolti a cui tra l’altro seguirono anche i fuori-onda di Flavio Insinna ritenuti dai più “poco edificanti” per l’immagine del conduttore, filmati che fecero discutere non poco l’opinione pubblica dopo che a trasmetterli nel pre-prime time di Canale5 fu Antonio Ricci a Striscia la notizia. (Continua a leggere dopo le foto)

Per il resto, come ormai noto, prima del recente calo Auditel Insinna tornò alla conduzione dello show nel 2013 ereditando il ruolo da Max Giusti, che a sua volta l’aveva ottenuto dallo stesso Insinna, scelto per la prima volta come presentatore ufficiale del game nel 2006. Ma chi potrebbe essere il conduttore-novità di Affari tuoi 2019? Beh, il primo a guidare il gioco “dei pacchi” con straordinario successo fu Paolo Bonolis nel 2003, personaggio televisivo spesso brillante che all’epoca di fatto portò nell’access prime time di RaiUno un genere completamente nuovo per quella fascia oraria (il suo contratto in esclusiva con Mediaset è stato rinnovato per altre due stagioni televisive e dovrebbe scadere nel 2019).

Ti potrebbe interessare anche: "Sei un pezzente". Flavio Insinna furioso, dopo quel “nana di mer**”, il conduttore ci ricasca e stavolta se la riprende con un giornalista. “Questa è la mia ultima intervista con te, poi gli avvocati…”, e infine le offese. Il video di quel tristissimo momento ripreso da un telefonino