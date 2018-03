Una diretta da infarto, quella in cui Eva Henger appena eliminata dal reality lancia la bomba: all’Isola dei Famosi Francesco Monte ha fumato la marijuana. Da quel momento sul programma si è abbattuto uno tsunami di cui molto probabilmente Alessia Marcuzzi si ricorderà vita natural durante. Era la seconda settima, il gioco era appena iniziato e da quel momento non si è praticamente parlato d’altro, fuori e dentro la trasmissione. Sin da principio in tanti hanno cercato di smorzare i toni, di negare, di far cadere nel dimenticatoio. Ma nessuno dei due contendenti di quello che ormai è stato definito il ‘canna-gate’ ha mai tentennato: la madre di Mercedesz e l’ex tronista non hanno fatto un passo indietro, ognuno saldo sulla sua posizione, rispettivamente di accusa e di negazione totale. Dopo tante polemiche (e carriere a rischio) pare che il tanto agognato chiarimento sia in dirittura d’arrivo e il palcoscenico d’eccezione in grado di sostenere questo confronto è solo uno: il Maurizio Costanzo Show che ha ripreso la messa in onda e per la prima puntata si è assicurato un piattino ghiotto (di ascolti). (continua dopo la foto)

Quando la notizia è venuta fuori, la Henger ha subito mandato una lettera alla redazione, chiedendo di essere invitata. Sembrava che l’incontro sarebbe andato a monte e che proprio l’ex naufrago non era disponibile, ma le cose sono andate differentemente: i due si sono rincontrati proprio nel salotto di Costanzo. Una cosa però bisogna dirla, i fan del rality hanno sentito così tanto parlare della questione canne che ormai non ne vogliono più sapere, anche perché tra tapiri, telefonate rubate, dichiarazioni e smentite non ci si capisce più nulla, quasi quasi viene da pensare che qualcuno voglia insabbiare o quasi creare un’abile azione di depistaggio. Ma chi lo sa. (continua dopo le foto)





In ogni caso, per tutti quelli che ci sperano, pare che la pace sia fatta (almeno apparentemente). Come fare a dirlo? L’intuizione arriva dai social. Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha appena pubblicato sulle sue storie di Instagram, ma anche sul profilo, uno scatto ripreso proprio dalla registrazione del Maurizio Costanzo Show. Il noto autore di Chi mostra ai followers un Francesco ed una Eva sorridenti mentre scattano una fotografia insieme. Con loro, anche i simpaticissimi Pio e Amedeo di Emigratis. A questo punto, non ci resta che attendere la messa in onda del Maurizio Costanzo Show per capire cosa sia accaduto tra Monte e la Henger. Senza dubbio, la svolta è arrivata…. si spera solo che sia positiva. Intanto, Parpiglia scrive: “Succede anche questo domani sera su Canale 5”.

