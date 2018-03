L'Isola dei Famosi, quest'anno, passerà alla storia per il canna-gate e, perché no, la sbroccata in diretta di Alessia Marcuzzi a Eva Henger. Lo scandalo droga al reality, tuttavia, rimane un capo saldo a Striscia la notizia, anche perché, nonostante siano usciti da settimane i protagonisti – quindi Eva Henger e Francesco Monte – ci sono ancora dei punti oscuri, sostiene il tg satirico di Antonio Ricci. Quindi, ogni sera, rivelazioni scottanti da parte di ex naufraghi, fuori onda e mezze dichiarazioni sulla cosiddetta Isola dei Fumosi di Alessia Marcuzzi che ormai Ficarra e Picone chiamano 'la svicolona'. Canna-gate a parte, va detto che anche i naufraghi, ex e non, danno parecchio da parlare. Mandate a letto i bambini, diceva quello: roba hot in arrivo. Sesso, orgasmi (veri e simulati) e masturbazione, la vip è un fiume in piena. E a nulla vale il tentativo della compagna di avventure di frenarla, lei, parole sue, vuole essere sincera fino in fondo. Il siparietto in questione non è freschissimo, perché le protagoniste sono già rientrate in Italia, ma la Gialappas' band ha mandato in onda il filmato nell'ultima puntata (il programma che fa il verso all'Isola viene trasmesso il mercoledì in seconda serata, ndr). (Continua dopo la foto)

A fare rivelazioni piccanti in Honduras è Cecilia Capriotti, la showgirl, modella e attrice classe 1976 che dopo essere stata eliminata è rientrata in gioco, all'Isola che non c'è, per poi però ripartire quasi subito alla volta dell'Italia. Il pubblico del reality ha preferito che andasse avanti Nadia Rinaldi (la seconda protagonista del siparietto hot in questione). Nei suoi ultimi giorni in Honduras, Cecilia ha svelato segreti piccanti, come mostra il video montato dai Gialappi. Intanto il sesso. Essendo tornata per qualche giorno a casa prima di rifare le valigie, ha ovviamente approfittato dopo settimane di astinenza: "Ho mangiato la torta, ho rifatto l'amore con il mio fidanzato - ha raccontato a Paola Di Benedetto e Nadia - Dopo 4 anni insieme le abbiamo fatte un po' tutte e quindi ho voluto stupirlo. L'ho picchiato, gli ho dato due schiaffi dicendo: così magari si eccita". (Continua dopo le foto)

Il suo compagno, però, non sembra aver gradito particolarmente: "Vedo lui che si ferma e mi fa: Cecilia ma chi ti ha consigliato?", ha proseguito la Capriotti. Capitolo orgasmi (con Nadia che tentava di tapparle la bocca): "In passato ho simulato l'orgasmo. Anche due volte di seguito, per sbrigarmi se non mi andava. Con il mio attuale compagno mai, il sesso a 40 anni è top", continua Cecilia, che era un vero fiume in piena all'Isola che non c'è. E infatti le confidenze hot sono proseguite sul fronte autoerotismo: "Nella vita mi sono tanto masturbata – confessa a Paola e Nadia - È normale masturbarsi, per dire che non ho mai avuto rapporti occasionali. Quando sei single, è più chic".

Qui il video di Mai dire Isola su Cecilia Capriotti

