Ormai da anni Gemma Galgani e Tina Cipollari tengono banco a Uomini e Donne. Sono le regine incontrastate del trono over e hanno sempre fatto molto divertire il pubblico, ma ultimamente i toni hanno raggiunto livelli inaccettabili. Questo per una sempre più crescente parte del pubblico del programma. Le due si sono insultate, sono venute alle mani, poi l’opinionista ha fatto il gavettone, le ha tirato una torta in faccia. Ma questa è solo una parte del teatrino trash che va continuamente in onda. In studio le reazioni sono sempre divertite: Giorgio Manetti se la ride, Maria non fa nulla e chi assiste a queste scene diventa spettatore partecipe di una messa in ridicolo continua ai danni della dama. E la Cipollari non fa che alzare il tiro. Ma tutto questo sembra divertire sempre meno. Se ricordate all'inizio le cose erano diverse, Tina faceva veramente l’opinionista, puntuale, delle volte severa, ma sempre rispettosa. In tutti i modi ha cercato di far capire a Gemma che doveva lasciar perdere il gabbiano. Poi qualcosa è radicalmente cambiato e il livore ha preso il posto dell’ironia. (continua dopo la foto)

Il comportamento della Cipollari sembra aver varcato il confine, non è più una questione di ‘scena’, ma è diventato vero odio, non riesce a trattenere la sua rabbia che esprime con molta virulenza. Il suo scopo? Non è chiaro. Fatto sta che la torinese è pesantemente e continuamente vessata, una roba da distruggere l’autostima, se poi ogni ‘aggressione’ viene condita dalle risate sguaiate dello studio, il binomio Gemma-zimbello è presto fatto. Nessuno vorrebbe sentirsi rivolgere con tanta leggerezza parole come: mummia, befana, scorfano, squilibrata, carcassa, una scopa che si sente Miss Italia. Questo sull'aspetto fisico, ma ci sono anche le offese personali sulla dubbia moralità ritraendola come un’assatanata pronta a concedersi al primo appuntamento. Insomma una persecuzione.





E mentre in studio Tina Cipollari fa il diavolo a quattro e si diverte a fare il tiro al bersaglio con Gemma, cosa fa Maria De Filippi? La conduttrice prova ad arginare – in modo piuttosto tiepido – i diverbi tra le due donne. Fa spegnere il microfono a Tina quando diventa scurrile e la rimprovera bonariamente quando esagera: “Tina non puoi fare così, non hai cinque anni”. Il tutto con il sorriso sulle labbra. Ecco perché appare lecito il dubbio di molti che la vessazione di Gemma da parte di Tina non sia spontanea ma una sceneggiata fomentata e studiata dagli stessi autori del programma. La scelta, presumibilmente consapevole, di veicolare un messaggio tanto sbagliato in nome degli ascolti, tuttavia, non appare affatto saggia. E su questo argomento è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha lanciato dalla sua rubrica su Nuovo Tv una frecciatina alla moglie. Il giornalista ha infatti molto criticata il comportamento delle due donne, ma da quel momento nulla è veramente cambiato

