Alessia Mancini è ancora la Meor della settimana all'Isola dei Famosi. Nella nona puntata del reality la ex stellina di Non è la Rai ha sfidato Amaurys Perez in una prova di agilità e ha vinto senza fatica. La moglie di Flavio Montrucchio sarà pure la più forte, anche per i bookmakers per la cronaca, ma non gode di molta simpatia in Honduras. Anche nel corso dell'ultima diretta è stata accusata. Da Marco Ferri per la precisione, che l'ha definita "una capa maligna". L'atteggiamento da 'maestrina so tutto io', in effetti, ha dato fastidio a più di un naufrago in questi due mesi di reality. Poi certo, c'è chi c'è andato ancor più pesante con lei. Come Rosa Perrotta ed Elena Morali, che attualmente si trovano sull'Isola che non c’è. Rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne ed ex Pupa, proprio non la sopportano Alessia. E, durante una chiacchierata, in vena di confessioni, l'hanno massacrata. "Quella è un'egoista e opportunista. Toglierebbe il cibo dalla bocca degli altri per prenderselo lei. Negli occhi ha una foga, una cattiveria allucinante", ha raccontato la Perrotta. (Continua dopo la foto)

E ancora, sempre Rosa: "È un'egoista di prima categoria. Non gliele frega niente di nessuno. Da qua si vede che una persona è frustrata, ha qualche fallimento nella vita. La gente non lo capisce. Ha ragione Marco quando dice che è una finta cortese, quella è un'egoista, ipocrita e falsa". Punto e a capo. Per fortuna è sbarcato il marito di Alessia, Flavio, a tirarle su il morale dopo tante cattiverie e discussioni. È stato uno dei momenti più intensi della scorsa settimana. Montrucchio è arrivato a sorpresa dal mare e la Mancini non ha retto l'emozione. "La notizia brutta è che sono arrivate tante denunce per maestria inadeguata, superbia, strategia occulta e tirannia – ha detto Flavio - Ci sono tante persone però che si sono offerte di difenderti perché sanno che sei la più bella, la più dolce e la mamma più brava del mondo. Non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, sei esattamente come quando ti ho conosciuto 15 anni fa e ho capito che eri la donna che avrebbe dato un senso alla mia vita". (Continua dopo le foto)

Rivedere il marito dopo quasi 2 mesi deve aver fatto bene ad Alessia che, dopo quell'incontro, sembra aver tirato fuori un'arma che era rimasta nascosta fino a quel momento: la seduzione. La maestrina, signori, è diventata una sexy vamp. E poco importa se Valeria Marini è sbarcata in Honduras: Alessia non ha nulla a che invidiarle in quanto a curve. Lato a e lato b da urlo, la signora Montrucchio mette in mostra un fisico che fa invidia. Non che non l'avessimo notato prima, dal bikini, ma ora la vediamo anche prendere il sole in (quasi) topless, come mostrano le foto apparse su Oggi. E che dire della magliettina rosa attillata da cui si intravede praticamente tutto? Naufraghi, occhio: la 'maestrina' ha tirato fuori anche sensualità e avvenenza.

