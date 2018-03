L'Isola dei Famosi è il reality del momento. Polemiche e scandalo droga a parte, o forse proprio per questi motivi, il programma di Alessia Marcuzzi vince ancora la gara Auditel. L'ultima diretta, la nona, andata in onda martedì (sì, l'Isola è passata di nuovo alla seconda sera della settimana) 20 marzo 2018, è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila telespettatori pari al 24,8% di share (a guardare il daytime nel pomeriggio di Canale5 prima della diretta serale sono stati in 2 milioni 666 mila telespettatori, con una share del 22,7%). Raiuno ha provato a battere la concorrenza con il film con Raoul Bova dal titolo 'Sei mai stata sulla luna?', che è stato visto da 4 milioni 109 mila telespettatori medi, con il 17,3% di share. L'aveva detto, in apertura, Alessia che sarebbe stata una "puntata scoppiettante". La scena è stata in buona parte di Valeria Marini, che per la gioia (ironia) di Francesca Cipriani, è sbarcata in Honduras tra lo stupore e l'incredulità generali. I naufraghi non potevano credere ai loro occhi quando l'hanno vista arrivare con un bikini in stile Jane: "Sono carichissima, baci stellari". (Continua dopo la foto)

Si è presentata come concorrente e gli altri hanno reagito con sorrisi di circostanza, ma la verità è che rimarrà sull'Isola solo per pochi giorni. Il suo compito sarà smuovere l'erotismo dell'Isola, ma nemmeno lei sa ancora come fare. Mara Venier le ha consigliato di puntare Simone: "Non è adatto ma vediamo", ha risposto la Marini. La nona puntata è andata: fuori Marco Ferri, che non ha nemmeno voluto affrontare il televoto sull'Isola che non c'è tanta era la voglia di tornare a casa, in nomination Francesca, Franco e Simone; Alessia è la meor della settimana, Valeria, che ha perso la sfida con la Cipriani, farà la governante dell'Isola. C'è una domanda, però, che attanaglia il pubblico sin dalla prima puntata: ma quanti soldi prendono i protagonisti del reality, quindi naufraghi, conduttrice e opinionisti? (Continua dopo le foto)

Meglio premettere che si tratta di rumor, nulla di sicuro. Sta di fatto che secondo indiscrezioni più o meno confermate nelle più recenti edizioni dell'Isola, Alessia Marcuzzi percepirebbe 90mila euro a puntata, arrivando così a guadagnare una cifra totale che si aggira sui 900mila euro lordi. Mara Venier ogni settimana intascherebbe 50mila euro, mentre l'altro opinionista del reality, Daniele Bossari, 30mila. Il compenso dei naufraghi, invece, di solito direttamente proporzionale alla popolarità, varierebbe tra i 10 e i 50mila euro. I concorrenti più pagati? Francesco Monte ed Eva Henger. Anche i parenti dei vip in studio percepiscono un compenso: circa 1500 euro. E Stefano De Martino? È mistero sulla cifra percepita dall'inviato in Honduras.

"Ma allora è gay". Isola, Mara Venier si tradisce. Forse lui non voleva dirlo, ma la gaffe dell'opinionista scatena la reazione del diretto interessato. E la stende