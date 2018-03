Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all'interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei telespettatori). Inizialmente si era parlato di un ‘fratello famoso’ per ricoprire il ruolo di nuovo tronista. Parliamo di Jeremias Rodriguez che dopo l’avventura del Grande Fratello Vip si è fatto conoscere, trovando moltissime ammiratrici. Le voci erano state confermate dallo stesso fratello minore di Belen tramite un sospetto selfie nei camerini di Uomini e Donne, ma rapida è arrivata la smentita da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui il ragazzo sarebbe stato scartato a causa di una singolare richiesta alla produzione del programma: cambiare per la sua entrata lo storico jingle di Uomini e Donne. Un gesto da vera prima donna. (continua dopo la foto)

Quindi quello scranno è ancora vuoto. A questo punto la curiosità è veramente alle stelle e i fan sis tanno domandando chi prenderà il posto di Brigante. Sempre il settimanale Chi arriva in soccorso dei più curiosi e ha tirato fuori un nome veramente interessante e questa volta parliamo di un ‘fglio vip’. Infatti in queste ore si fa sempre più avanti l’ipotesi che ha prendere parte come nuovo tronista a U&D sarà un personaggio inaspettato. “L’ex pugile Franco Terlizzi, ora in Honduras per partecipare a L’Isola Dei Famosi, non sa che in Italia il figlio Michael Gabriel è diventato famoso. Per lui si sono aperte le porte di Uomini e Donne: il ragazzo è stato convocato per un provino”. (continua dopo le foto)



E prosegue: “Sarà lui a sostituire sul trono l’ex prescelto Jeremias Rodriguez”. Secondo Signorini quindi non si tratta di un’ipotesi ma di una certezza: il bellissimo Michael, già adocchiato da Vladimir Luxuria, potrebbe seriamente salire davvero sul trono rosso di Canale 5. Se tutto ciò si dovesse realizzare per la famiglia Terlizzi questo si trasformerebbe in un momento d’oro. Il bel Michael è nato nel 1986, dunque ha 32 anni, come si può vedere dal suo profilo Instagram, dove è registrato come ‘michaelgabriel86’. Il suo profilo social non è, al momento, molto ricco: meno di 40 post in un anno. Il dato interessante, però, è che prima del passaggio televisivo a L’isola dei famosi i suoi follower si contavano sul palmo di una mano, ma nel giro di poche ore sono iniziati ad aumentare in modo vertiginoso arrivando, ad oggi, a oltre 17mila: insomma la notorietà televisiva si tramanda da padre in figlio.

