"Sarà una puntata scoppiettante", ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell'Isola dei Famosi. Puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa's band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell'ultima diretta. Solite sorprese per i nominati e sorpresona per i naufraghi rimasti in gioco: Valeria Marini è sbarcata in Honduras. Costume a frange in stile Jane, Valeriona si è presentata come concorrente, ma in realtà, per la gioia di Francesca Cipriani, resterà solo pochi giorni all'Isola. Con il 56% dei voti è uscito Marco (per Simone il 36 e per Jonathan l'8%), ha raggiunto Elena Morali e Rosa Perrotta all'Isola che non c'è ma ha deciso di tornare a casa, senza sottoporsi al televoto. Merita menzione anche il discorso intenso di Jonathan: "Il mio mondo è dove c'è il rispetto, dove ci sono le stelle. Io voglio uscire di qui e dire che adesso non si gioca più, se voglio diventare padre è questo il momento. Il nostro tempo non è infinito, la mia priorità è la famiglia". (Continua dopo la foto)

E ora concentriamoci sulla padrona di casa, 'la svicolona' come la chiamano a Striscia la notizia. Se i litigi, gli sfoghi e le alleanze dei concorrenti e il canna-gate continuano a far parlare, non è da meno Alessia Marcuzzi che, fino alla settimana scorsa, era data in dolce attesa per via di una piega sul mini dress che a molti è sembrata 'sospetta'. Beh, dopo aver visto il look scelto (dal suo armadio, come sempre) per la nona puntata si saranno convinti anche i più testardi che non c'è traccia di pancino. La Marcuzzi ha indossato un tubino nero super sexy che ha messo in risalto la silhouette perfetta, dimostrando di aver smaltito la pancetta che aveva messo su nelle scorse settimane. Insomma, è più sexy e in forma che mai. (Continua dopo le foto)

Per la nona diretta dell'Isola dei Famosi, Alessia ha infatti sfoggiato uno dei suoi solito look vintage. Stavolta ha 'pescato' dal suo guardaroba un semplice tubino nero senza spalline e con la minigonna aderente di Plein Sud Par Fayçal Amor. Ha abbinato décolleté neri con il tacco altissimo di Casadei, tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati e puntato su un make-up dai colori naturali ma, come fa spesso ultimamente, più marcato sulle labbra. Tutti zitti adesso: azzerate le voci della presunta gravidanza della conduttrice. Che, come ammesso la scorsa puntata, aveva solo mangiato più pesante del solito, ecco perché le sue forme apparivano 'più gonfie'.

