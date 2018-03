Martedì 20 marzo 2018 è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei famosi, puntata che ha visto l’eliminazione di Marco Ferri. Non solo: nella stessa puntata ha fatto il suo ingresso trionfale Valeria Marini che non metteva piede in Honduras dal 2012. La Marini si è buttata dall’elicottero senza battere ciglio, non come Francesca Cipriani che, a suo tempo, ebbe un attacco di panico al momento di buttarsi dall’elicottero. A tal proposito, martedì sera, le fan della Cipriani (che quindi di default ce l’hanno con Valeria Marini) hanno detto che la Marini si è lanciata da un’altezza minore… Poi cosa è successo? Giucas Casella, invece, euforico, ha consegnato il certificato medico che attesta che ormai sta bene e che quindi potrebbe tornare in gioco. Ma non si sa se ciò accadrà o meno perché bisogna vedere cosa dice il regolamento. La Marcuzzi, però, ha promesso che farà di tutto affinché Giucas possa rientrare in gioco. Già 10 anni fa, quando partecipò al reality, fu costretto a lasciare il gioco e quindi, forse, vuole fare un’eccezione. Ma vediamo… A chi ha visto la puntata, però, non è sfuggita una cosa… Continua a leggere dopo la foto

Come non rendersi conto della gaffe proverbiale di Rosa Perrotta? È successo in diretta, durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, quando il programma stava per finire. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato nel quale è stata mostrata una missione che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto portare a termine insieme alla compagna Elena Morali. Alle due è stato consegnato un comunicato, solo che né Rosa né Elena sono state in grado di leggere l’intestazione… “Cos’è SIGRA? Sarà la sciamana?” si sono chiese la Perrotta e la Morali senza minimamente riflettere sul fatto che quella potesse essere l’abbreviazione di signora… Beh, noi preferiamo non commentare. Dopo questa clamorosa gaffe, il popolo del web è impazzito. Continua a leggere dopo le foto

Ovviamente i commenti, specialmente su Twitter, si sono sprecati. E la fidanzata di Pietro Tartaglione è stata massacrata. Tutti hanno ricordato le parole di Rosa - “Sono laureata con 110 e lode, l’italiano te lo posso insegnare” – che la tronista pronunciò durante una discussione con Nadia Rinaldi.“Che è sta SIGRA?…boh forse una sciamana”… lo accetto solo da Franco non da una che tira fuori la Laurea ogni 3×2!”, ha commentato qualcuno. Però, tra le tante critiche, è spuntata anche qualche parola in suo favore, tipo: “Tutti a prendere in giro Rosa perché ha sbagliato a leggere come se nella vita voi non sbagliaste mai. Ma del resto è sempre meglio prendere in giro gli altri”.

“Con Rosa… basta ho deciso”. Pietro Tartaglione: un ultimatum da pelle d’oca. Da quando la Perrotta è all’Isola dei Famosi le cose con il suo amore sono cambiate. Quello che ha visto in tv ha colpito l’ex corteggiatore e dopo tira fuori anche un altarino: “Poi hanno bloccato il suo profilo”