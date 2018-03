É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ''Grande Fratello''. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ''Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada''. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di molte trasmissioni (soprattutto Mediaset) fra cui Pomeriggio Cinque e Domenica Cinque. Su Instagram sono più di 440 mila i seguaci che interagiscono quotidianamente con la ex gieffina che non si risparmia nella pubblicazione di foto. Guendalina ha ammesso di aver avuto un rapporto inizialmente problematico con i social: rispetto a molti suoi colleghi infatti ha per molto tempo gestito solo il suo account Twitter, e di essere approdata su piattaforme come Instagram è Facebook anni dopo. Adesso però sono il motore della promozione sia dell'impresa di famiglia, che lavora il cashmire, sia della sua persona. Ha infatti all'attivo molte collaborazioni con aziende di moda proprio grazie al grande numero di follower. (Continua a leggere dopo la foto)

Da quando Guendalina ha varcato la soglia della porta della casa del Grande fratello sono trascorsi undici anni e la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti. La toscana aveva confessato di essersi rifatta il seno dopo la gravidanza di Chloe, la figlia avuta dal marito Daniele Interrante, sposato in Jamaica nel 2010 e dal quale ha divorziato dopo essere stata tradita con Francesca De Andrè, la nipote del cantautore della scuola genovese Fabrizio. "Non mi piacevo più - aveva ammesso la Canessa - Il mio seno si era svuotato a causa di un dimagrimento troppo veloce post gravidanza. Ho perso 25 chili in un mese e la mia psiche ne ha risentito''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Contro il parere di tutti, in particolare di Daniele, ho deciso di mettermi sotto i ferri per rifarmi il seno. Non sono pentita, - aveva concluso la showgirl - stare bene con se stessi aiuta a stare bene con gli altri, non potevo rischiare che mia figlia percepisse i miei malumori". La Canessa non ha mai confermato altri tipi di interventi estetici, anche se le foto del passato mostrano chiaramente che qualche 'ritocchino' invece c'è stato. A partire dalle labbra, che dopo il Grande Fratello sono apparse ancor più 'abbondanti', poi è stata la volta della pelle, rinvigorita sicuramente da qualche punturina 'tirante'. Insomma, l'ex gieffina in questi ultimi anni è cambiata. Merito anche del look, decisamente più alla moda rispetto ai primi anni di televisione. Sul suo account Instagram, l'ex gieffina pubblica foto che la mostrano sempre in perfetta forma e con abiti e accessori griffati.

