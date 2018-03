Fine della favola. E niente lieto fine. Peccato per loro, che sembravano davvero uniti. Peccato per tutti i fan di Uomini e Donne che, per mesi, hanno sognato, seguito e acclamato un amore da pellicola anni ’30. Almeno così è stato fino a qualche mese fa quando, all’improvviso, l’incantesimo è finito e ognuno è tornato a percorrere la sua strada. Dalle redazione e da Maria nessuno commento. Ma in rete le domande fioccano, destinate però a rimanere senza risposta. Tony De Leonardis e Antonella Bravi si sono schiusi infatti nel silenzio. Un colpo di fulmine, il loro, scoppiato nel 2012. Prima la conoscenza nello studio di Maria, poi il corteggiamento e le critiche di chi non credeva in loro. Poi la scelta e il matrimonio fotografato da tutti i rotocalchi italiani. L’amore che non conosce età avevano titolato con Tony che aveva raccontato: "In Puglia ero un mattatore. Avevo una scuola di ballo a San Vito dei Normanni, un bel gruppo di amici d'infanzia e tante avventure senza impegno. Insomma un'allegra vita da seduttore. Ma un giorno, uno scherzo fatto dalle mie allieve ha rivoluzionato la mia vita e adesso sono il più fedele e innamorato dei mariti". (Continua dopo la foto)

E la scelta di lasciare la sua terra per raggiungere Castiglione di Ravenna (paese di origine di Antonella). I due hanno posato e raccontato la loro vita coniugal: "Per trasferirmi qui ho cambiato lavoro – aveva detto Tony . Ora faccio la guardia giurata. Per lei ho lasciato la mia scuola di danza, ma ora vivo in un sogno". La sua dolce metà aveva invece detto: "E' un uomo galante e sempre allegro. In casa sa fare tutto tranne cucinare, per questo ci sono io con i miei piatti e spezie orientali". Tutto bello. Tutto come in un sogno con il matrimonio che si celebrò in chiesa a San Vito dei Normanni (provincia di Brindisi) il 14 Luglio 2012. Tony spiegò che sul loro anello è incisa la preghiera insegnataci da Gesù.





In quanto lui e sua moglie sono molto credenti. I due sognavano di avere dei figli, ma purtroppo non sono arrivati. Adesso la rottura che, dicono i ben informati, sia davvero insanabile con Tony pronto a fare le valigie e tornare in Puglia, pronto a riprendere in mano il suo destino e chi lo sa, la scuola di ballo. Lo rivedremo sul trono? La cosa non sembra esclusa anche se la stessa cosa potrebbe dirsi di Antonella, una delle protagoniste più amate del trono over. Che bello sarebbe vederla con Gemma.

