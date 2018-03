Si sa, Mara Venier è una di quelle opinioniste che di certo non le manda a dire, anzi… precisamente il contrario. Tutta colpa, questa volta, di una frase detta in libertà nell'ultima diretta dell'Isola dei famosi e per Mara Venier si è aggiunta un'altra gaffe alla già nutrita collezione. Vittima stavolta il naufrago Jonathan Kashanian, ex Grande fratello e già inviato di Verissimo, che raccontava quanto gli piacerebbe diventare padre, facendo felici anche i suoi genitori. Un messaggio che ha scaldato il cuore della Venier, pronta a incoraggiarlo augurandogli di trovare "al più presto un compagno di vita". In studio cala il gelo, visto che Jonathan non ha mai dichiarato il proprio orientamento sessuale, mantenendo sempre un particolare riserbo sul tema. Imbarazzo alle stelle per Alessia Marcuzzi, seguita dalla Venier che si è subito accorta della gaffe. Ci ha pensato lo stesso naufrago a sdrammatizzare: "Se sarà un uomo, una donna, un cammello e sarò felice e appagato, sarete i primi a saperlo". Ma non è l’unica figura barbina che le due donne hanno fatto in diretta. (Continua dopo la foto)

Poco prima, un’altra curiosa domanda aveva raggelato milioni di telespettatori in giro per l’Italia. L'inviato stava spiegando infatti ai naufraghi la prove dal migliore, quando Alessia Marcuzzi gli ha domandato: "Stefano, ma tu sei single?". E De Martino: "Sì, ma cerco di risolvere entro stasera". E ancora, la conduttrice: "No, perché ti vedo bene vicino a Valeria", riferendosi a Valeria Marini. Dunque, ad accrescere l'imbarazzo, ci si è messa pure Mara Venier: "A me risulta che sia impegnato", ha affermato rivolgendosi a Gilda Ambrosio, indicata come nuova fidanzata di De Martino, il quale però dopo la separazione da Belen Rodriguez non ha mai ufficializzato alcuna relazione. A chiudere il siparietto ci ha poi pensato l'inviato in Honduras: "Mara, quello che c'è tra noi...lo sai. Dopo la puntata ti chiamo".





Un problema reale quello di Stefano che è in "astinenza da due mesi", come ha confermato e rivelato anche Alfonso Signorini nel suo salotto web Casa Signorini, l'inviato di Alessia Marcuzzi sarebbe illibato da quando è sbarcato in Honduras insieme al resto della troupe del reality di Canale 5. Immaginiamo che per chi, come De Martino, che ha fama di playboy ed è stato compagno di bellezze come Emma e Belen Rodriguez, la situazione non sia facilissima da gestire. In bocca al lupo, Stefano!

