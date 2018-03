Avete visto la puntata di Verissimo in cui era ospite Emma Marrone? E avete visto come è andata a finire poi? Dopo aver intervistato la cantante salentina che ha esordito ad Amici, Silvia Toffanin si è collegata con Stefano De Martino in Honduras. E ha affondato il coltello nella piaga… “Buongiorno Stefano, ho appena salutato Emma! Silenzio? Lei ha scritto una canzone dal titolo L’Isola, tu sei sull’isola e mi sembrava una cosa carina. Ma soprattutto che gelo, ragazzi è arrivato il freddo. Dai dimmi qualcosa sull’isola, ma non quella tua, quella di Emma”. Stefano De Martino, impegnato come inviato dell’Isola dei famosi, non si aspettava di certo una domanda del genere e l’imbarazzo si è toccato con mano. Però non è rimasto in silenzio, ha risposto anche se in maniera telegrafica. “La canzone di Emma è bellissima, è uscito il suo album e sono contento per lei” ha detto Stefano De Martino che, per chi non lo ricordasse, era fidanzato con Emma Marrone. Non ve lo ricordate? Erano i tempi di Amici, Stefano ed Emma erano entrambi allievi della scuola di Maria De Filippi e si innamorarono. Continua a leggere dopo la foto

La loro storia appassionò moltissimo il pubblico: erano giovani, belli, felici e tutti li invidiavano. Poi, però, arrivò la “bufera-Belen” e l’idillio svanì. Stefano De Martino era diventato ballerino professionista di Amici e lavorava al serale. In quel periodo come ospite speciale c’era Belen. Lei e Stefano spesso ballavano insieme e scoccoò la scintilla. Era il momento di massimo splendore di Belen e Stefano riuscì a conquistarla. A Emma si spezzò il cuore. Poi nacque Santiago; ci fu il matrimonio, poi la separazione. E dopo la separazione il gossip impazzì: Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati insieme. Ma non era affatto vero. Nel frattempo Belen si è fidanzata con Andrea Iannone e di Stefano si dice abbia una relazione con la fashion blogger Gilda Ambrosio. Continua a leggere dopo le foto

Lui nega. Proprio per questo motivo, durante la nona puntata de L’Isola Stefano si è beccato una lavata di capo da Mara Venier: “A me risulta che tu sia impegnato…”, ha fatto notare l’opinionista. E lui ha risposto così:“Mara, quello che c’è tra di noi va oltre…”. C’è dell’altro. Perché, dopo Verissimo, si è tornati a parlare di Emma e Stefano. Già, anche Pio e Amedeo ad Emigratis hanno chiesto al ballerino della sua ex. Ovviamente le domande dei due sono state piuttosto imbarazzanti. I due volevano sapere come fosse Emma a letto: “cavalla?” , chiedono a De Martino. E lui, con grande classe, risponde così: “Ragazzi non ho abbastanza soldi per gli avvocati”.

“Ma che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte, una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino