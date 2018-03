I tempi di diva futura. Delle pornodive della “porta accanto”, l’ambizioso e dissacrante progetto di Riccardo Schicchi, l’impresario hard deceduto nel 2012, di sdoganare l’universo del porno. Tra le sue scoperte, certamente lei, la bellissima Eva Henger. Correva l’anno 1992 e la bionda ungherese muoveva i suoi primi passi in Italia. Non nelle vesti in cui tutti abbiamo imparato a conoscerla, piuttosto in quella di presentatrice. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi infatti, Eva Henger – al centro di molte discussione in questo periodo per la ben nota questione del canna – gate – ha raccontato come, alla base della sua carriera hard, ci fosse un equivoco. Appena arrivata infatti cominciò conducendo una trasmissione dai contenuti casti che andava in onda su Rai2. All’epoca, però, frequentava già il re del cinema porno Riccardo Schicchi, una vicinanza che fece in modo che la stampa la presentasse come una nuova scoperta del regista:

"Anche se non facevo quel lavoro, i giornali vedendomi con Riccardo (Schicchi, ndr), scrivevano che ero la nuova scoperta".

Poi Eva continua: “In realtà avevo un ruolo in tv, conducevo un programma di poesie su RaiDue che si chiamava TvZone e andava in onda di notte… Tutti pensavano lo stesso che fossi un’attrice porno, qualcuno mi diceva perfino di aver visto un mio film… E così alla fine ho firmato un contratto per quattro film hard”. Eva girò diversi film hard, dal 1997 al 2003. Far parte di quel mondo, nonostante il legame con Schicchi, non l’avrebbe però mai fatta sentire appagata: “Ho voluto provare per curiosità ma non ero a mio agio”. Proprio come alcune trasmissioni televisive con lei. In queste giorni la madre di Mercedesz ha ricevuto una domanda che da un po’ gira nell’aria: ovvero quando tornerà in televisione per parlare di Francesco Monte.

“Non ci vai oggi (in televisione ndr) ad infamare Francesco” ha scritto un follower sotto una foto dalla Henger. Alle insinuazioni lanciate da questo utente l’attrice ha risposto: “Infamare vuol dire moralmente e legalmente di raccontare bugie riguardo una persona pulita… raccontare la verità vuol dire mettere alla luce i fatti accaduti e far conoscere. Io ho fatto l’ultima”. A buon intenditor poche parole. Se voleva creare scompiglio di sicuro Eva ce l’ha fatta. E il rumore non accenna a placarsi.

