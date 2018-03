Una puntata senza troppi sussulti, quella dell'Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Ma sarà una sorpresa gradita da tutti? Forse non a Francesca Cipriani, che in passato è stata fidanzata con l’ex marito dell’ex volto del Bagaglino. E quando la bionda è arrivata in spiaggia l’ex pupa è rimasta di ghiaccio ed è tornata a parlare del battibecco avuto durante la puntata di Casa Signorini. Ma la reazione di Valeria Marini è stata immediata: “Ma basta parlare ancora di questo…Non interessa a nessuno, credimi…Eh su…”. La Cipriani ha dovuto ingoiare il rospo e rispondere con un sorriso tirato, anche se la sua espressione è stata eloquente. (Continua a leggere dopo la foto)

E il web, come spesso capita, ha generato un’onda di meme e gif con la protagonista de La pupa e il secchione. Ma cosa è successo tra le due? A svelare l’arcano ci ha pensato Alfonso Signorini. “La Cipriani ha fatto scoppiare la bomba dicendo “Ah ma Valeria mi vuoi ancora parlare? Quando sono stata a casa Signorini mi hai schifato, mi hai fatto piangere, hai preteso che io me ne andassi”, mentre Valeria ha smentito tutto dicendo “Ma cosa stai dicendo non è vero niente”. “La verità tocca dirla. - ha detto ancora Signorini - Che cosa è successo? Durante una puntata di Casa Signorini era ospite, (lo ha detto lei stessa, è stata ospite graditissima per due mesi) ha visto che c’era la Cipriani e ha sbottato dicendo “O me o lei”. (Continua a leggere dopo le foto)

“É successo che io me ne sono andato dalla Cipriani, mentre il programma non era ancora iniziato, - ha spiegato ancora Alfonso Signorini - Valeria Marini pretendeva che Francesca Cipriani se ne andasse, io non ho voluto, e le ho detto ‘Tu non stare con noi nel salotto ma stai in cucina, insieme allo chef e agli altri ospiti, io poi verrò da te”. Per scoprire ovviamente come andranno le cose nei prossimi giorni tra le due rivali non resta che seguire i vari daytime in onda su Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra e La 5. E sicuramente, conoscendo i due vulcanici personaggi, ne vedremo delle belle.

“Non ne posso più”. Francesca Cipriani, una furia contro Stefano. Sull’Isola in onda uno scontro trash tra l’ex pupa ed il ballerino. Volano accuse e parole grosse