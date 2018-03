La notizia aveva fatto drizzare le orecchie: Eva Henger e Francesco Monte si vedranno. Il tutto doveva avvenire sul palco del Maurizio Costanzo Show, ma poi l'incontro non c'è stato. Ora pare che le cose stiano prendendo una piega differente e a darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della prima puntata, che Mediaset trasmetterà giovedì 22 marzo 2018 in seconda serata su Canale5 (ore 23.30 circa). Ecco cosa scrive il portale curato da Alfonso Signorini: “Il momento tanto atteso è arrivato? (…) Dopo il discusso 'canna-gate' i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi si ritroveranno nello stesso studio televisivo. Faranno pace?". La domanda ci sta tutta, anche perché, se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di un primo, vero confronto tra i due, dopo che l'ex tronista si è dovuto ritirare dal reality in seguito alle accuse di aver fumato marijuana in Honduras. Cosa accadrà su quel palco tanto ambito? Se ne vedranno delle belle. (continua dopo la foto)

Nel frattempo che si decidano le varie sorti, sabato scorso Monte è stato ospite a Verissimo e, di fronte alla Toffanin, ha sostenuto in prima persona che non c'è più tanto da dire sulla vicenda. Al punto Monte è convinto della cosa che nell’ultimo periodo, l’ex tronista ha anche preferito rifiutare altre ospitate televisive sia in studio all’Isola dei Famosi sia dalla D’Urso, a Pomeriggio5 e Domenica Live. Ma forse si è solo voluto proteggere. Dopo vari fuorionda a Striscia la Notizia e tante ospitate tv, in questi giorni la Henger ha anche fatto sapere che in televisione non sta più andando tanto, perché, a quanto pare, qualcuno a Mediaset vorrebbe evitare di parlare ancora del “canna-gate”.





Ma in tutto ciò i telespettatori non ci hanno capito molto. Tra l'altro ancora non è chiaro se Francesco ha querelato Eva. Molte volte ha detto che le parole della Henger hanno macchiato il suo buon nome e lui ha sempre negato di aver fatto uso di droga. Ma da parte sua la madre di Mercedesz non ha mai fatto un passo indietro. Sembra quasi una partita a scacchi in cui nessuno dei due giocatori è intenzionato a fare un passo indietro. Un blando tentativo di riavvicinamento c'era stato, quando Le Iene con una telefonata, hanno tentato di far seppellire l’ascia di guerra ad almeno uno dei due. Insomma, l’attenzione è tutta rivolta verso la novità delle novità: ovvero capire se Monte ed Henger faranno pace. E se ciò accadrà, in tanti si domandano se la questione del “canna-gate” si potrà considerare definitivamente chiusa.

