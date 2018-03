La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha suscitato fin da subito molta curiosità. Giovanni Ciacci, il costumista delle star, è in gara nello show di Milly Carlucci assieme al ballerino Raimondo Todaro e le loro 'danze maschili, hanno creato qualche polemica. Prima Mario Adinolfi si è scagliato contro il programma, poi la televisione russa ha censurato la loro prova e infine Ivan Zazzeroni ha detto che per lui i balli di coppia hanno bisogno del maschile e del femminile. Ciacci si è difeso, ma ha anche rincarato la dose, rilasciando delle dichiarazioni piccanti sulle sue abitudini sessuali. Come riportato da Il Giornale, il neo ballerino ha partecipato al programma radiofonico La Zanzara dove ha spiegato, forse in modo provocatorio, come intende l'amore: "Sono poliamoroso, ero fidanzato con due ragazzi. Ma il biondo, Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell’inizio della trasmissione, il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna. Abbiamo fatto spesso sesso in tre, certo. Un bellissimo triangolo. Sono per la libertà totale, anche a letto". (continua dopo la foto)

Ma se pensate che adesso nella sua vita non ci sia nessuno, sbagliate. Infatti Ciacci parlando della nuova storia d'amore con il principe etiope, rivelata ieri in diretta a Caterina Balivo, ha aggiunto: "L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice 'sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale'". Insomma, la star di Detto Fatto non è certo uno che perde tempo e dopo il crack delle sue love story si è subito rifatto.





Ma non si è certo fermato qui: "Ha 30 anni, è bello, dotato. Non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Quando mi ricapita all’età mia, un principe, dotato, bello. A me piace fare anche sesso all’aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l’ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico". Quando gli chiedono se sia mai stato con una donna, Gio Gio ci scherza su: "No, non sono lesbica, sono gay. A letto con Malgioglio? No, mai. Andare a letto con la Malgy per me sarebbe contronatura. E poi ripeto: non sono lesbica".

