Dopo l'ennesimo cambio di palinsesto questa sera andrà in onda la nona puntata dell'Isola dei famosi. Durante la serata saranno affrontati diversi temi. Tra questi Rosa e Elena, che nell'''Isola che Non C'è'' si sono scatenate a parlare malissimo di Alessia Mancini, nettamente la concorrente più criticata di questa edizione. Si parlerà anche di Francesca Cipriani e dei suoi continui malori, del canna-gate, e dell'ultima discussione che ha visto due naufraghi protagonisti: Cecilia Capriotti e Amaurys Perez. Come riportato da Casa Signorini, Amaurys Perez avrebbe tradito la moglie Angela con una delle isolane e la principale 'indiziate' è proprio la Capriotti. "Non sono sposata, conosco la moglie di Amaurys e il mio compagno è amico suo. - aveva detto Cecilia durante una puntata di Domenica Live - Prima di partire gli ha detto: 'Dormi accanto a Cecilia perché soffre di ansia'. L'ansia mi è passata, io sono asessuata in quanto amico. Non è nemmeno mio tipo. Quando ho sentito questa storia ho sorriso. Lui è innamoratissimo della moglie e, in un momento assieme, mi ha confidato: Facciamo sesso continuamente dopo 15 anni''. La showgirl ha dichiarato di essersi trovata in una situazione molto spiacevole, soprattutto nei confronti di Angela Rende. Riguardo a tutta questa vicenda, l'ex naufraga dell'Isola ha cercato di fare il punto della situazione una volta per tutte. (Continua a leggere dopo la foto)

''Non si fa in quanto non è vero. - ha tenuto a precisare la Capriotti - Non è mai successo nulla. L'assurdità è che Craig è un buffone, sia per quanto riguarda la mia storia che la storia di Franco. In tutti e due i casi si è vendicato insinuando cose molto gravi. Angela mi chiama piangendo''. Era stato l'ex naufrago Craig Warwich a sollevare il polverone, ma la Capriotti aveva subito messo le cose in chiaro: ''Vedi i fantasmi, e dei film che ti fai. Hai mai visto fare qualcosa di strano tra me e Amaurys?". L'ex naufraga ha minacciato azione legali nei confronti del sensitivo, per non minare il rapporto col compagno e per 'difendere' la relazione di Amaurys e della sua Angela. (Continua a leggere dopo le foto)

Durante Domenica Live l'illusionista ha ipnotizzato Cecilia – che è riuscita a vincere le paure iniziali – e le ha fatto la domanda che forse neanche Barbara D'Urso avrebbe osato fare: ''Cosa è successo tra te e Amaurys sull'Isola?''. ''Niente'', ha risposto Cecilia, confermando quello che aveva già detto precedentemente, da ''sveglia'', e cioè che tra lei e il pallanuotista cubano (entrambi impegnati) c’è una bellissima amicizia ma niente più. E quando Giucas Casella le ha chiesto cosa le fosse mancato di più nel periodo in Honduras, Cecilia ha risposto: “L’amore di mia figlia, di Gianluca (il suo compagno, ndr), di mia madre, di mia sorella”. Piccolo momento di “panico” alla fine, quando Cecilia non si è risvegliata subito dall’ipnosi. Alla fine tutto è finito per il meglio e Giucas Casella ha spiegato “Ho un po’ esagerato, è bellissimo”.

