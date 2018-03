L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire che dalla tv rimbalzano alle pagine dei giornali. Naturalmente, come ormai fanno tutti i personaggi dello spettacolo, la Henger utilizza anche i social per far sentire la sua voce. Quasi ogni giorno l’ex naufraga ha delle discussioni con gli utenti chela subissano di domande e commenti. In queste ore la madre di Mercedesz ha ricevuto una domanda che da un po’ gira nell’aria: ovvero quando tornerà in televisione per parlare di Francesco Monte e la cosa ha infastidito, apparentemente, molto Eva. È evidente che l’argomento per la donna rappresenta ancora un nervo scoperto. E alla domanda ha dato una risposta perentoria ed esplicativa. (continua dopo la foto)

A indurre Eva Henger a commentare e a dire la propria su Monte sarebbe stato il commento di un followers in particolare. “Non ci vai oggi (in televisione ndr) non vai ad infamare” ha scritto quest’ultimo sotto una foto dalla Henger. Alle insinuazioni lanciate da questo utente, nello specifico, l’attrice ha risposto: “Infamare vuol dire moralmente e legalmente di raccontare bugie riguardo una persona pulita… raccontare la verità vuol dire mettere alla luce i fatti accaduti e far conoscere. Io ho fatto l’ultima”. Eva Henger, poi, nello stesso messaggio ha anche aggiunto: “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte. Ho festeggiato a settembre 20 anni di tv tra rai e mediaset”.





In questi ultimi tempi, la Henger ha anche manifestato il desiderio di avere un confronto pubblico con Francesco Monte. Intervistata da Valerio Staffelli Eva ha detto che le piacerebbe molto poter avere un vis à vis con il suo antagonista, possibilmente sul palco del Maurizio Costanzo Show. Ma non c’è stato nessun seguito alla richiesta, Tra l’altro l’ex tronista sarebbe dovuto essere ospite di Costanzo, ma all’ultimo momento ha dato forfait per ragioni non meglio specificate. Un fatto però è certo Francesco non è mai comparso in video assieme ad Eva e fino ad ora sembra che si stia guardando bene dal farlo.

Ti potrebbe interessare anche: “Ha rubato il cibo!”. Caos all’Isola dei Famosi. La fame si inizia a far sentire e manda in tilt i concorrenti: parte subito una grande litigata. Poi arriva il gesto inaspettato