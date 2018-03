Nervi tesi all'Isola dei famosi. I naufraghi soffrono a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali protagonisti Marco Ferri. Il ragazzo, infatti, è stato accusato dagli altri concorrenti di aver rubato del cibo, generando per questo motivo non pochi malumori. Se in un primo momento però Marco Ferri ha negato palesemente quanto accaduto dopo, messo alle strette, lo stesso ha dovuto ammettere il misfatto. Il figlio di Riccardo Ferri, infatti, avrebbe prima preso delle lumache in più rispetto agli altri e, a quanto pare di nascosto, poi avrebbe anche mangiato nella foresta un cocco senza dividerlo con nessuno. Inutile dire, dunque, che tutto questo molto ha infastidito gli altri che, inevitabilmente, si sono scagliati contro Marco. (Continua a leggere dopo la foto)

Consapevole di aver sbagliato e di non essere stato corretto nei confronti degli altri, Marco Ferri ha successivamente chiesto scusa ai naufraghi. Per farsi perdonare, in particolare, Ferri è andato in esplorazione nella foresta e, dopo aver trovato più di 5 cocchi, è tornato con un bottino di cibo che gentilmente ha offerto alle stesse persone che aveva offeso la sera prima. Il gesto del ragazzo molto è stato apprezzato dai suoi compagni, soprattutto perché lo stesso ha dimostrato di essere molto dispiaciuto e pentito della cosa. Ancora una volta, dunque, il cibo ha messo d’accordo tutti all’Isola dei Famosi. (Continua a leggere dopo le foto)

Marco Ferri è uno dei naufraghi che stasera rischia di lasciare l’Isola dei Famosi. Il figlio di Riccardo Ferri, infatti, è stato messo in nomination dai suoi compagni di avventura la scorsa settimana e, questa sera, qualcuno tra lui, Jonathan o Simone Barbato potrebbe lasciare i giochi prima del tempo. I continui scontri e disguidi avuti con gli altri naufraghi questa settimanahanno forse messo Ferri in cattiva luce? Il pubblico lo punirà per questo o lo premierà? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare gli esiti del televoto.

