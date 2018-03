Si infiamma l’atmosfera sull’Isola dei Famosi. Protagonista ancora lei, forse la più discussa naufraga di questa edizione: l’ex pupa Francesca Cipriani. La bionda maggiorata se l’è presa ancora una volta con Stefano De Martino che, nelle settimane scorse, le aveva dato senza troppo parafrasare della gallina. A far scattare la Cipriani è stata la prova per il mejor e il peor. Prova per il quale Stefano De Martino l’ha decretata come peggiore. Una decisione non condivisa e che l’ha mandata su tutte le furie: “Non ho barato. Basta, non ne posso più”, ma le immagini le danno torto. I naufraghi dovevano trasportare una ciotola d’acqua sulla testa lungo un percorso a ostacoli e fino a raggiungere un recipiente graduato in cui versare il liquido. I due isolani, riporta Il Tempo in un articolo a firma di Giada Oricchio, che hanno trasportato la maggior quantità d’acqua, si contenderanno la collana di leader questa sera nella nona puntata dell’Isola dei Famosi. L’inviato Stefano De Martino è stato chiaro nell’avvisare i concorrenti: “Il primo naufrago che fa cadere la ciotola o si aiuta con le mani sarà automaticamente il peor”. (Continua dopo la foto)

Tempo e termine di 5 secondi che Francesca Cipriani tocca con le dita la ciotola che stava per cadere, “Francesca ferma” intima De Martino, ma quella va avanti. L’inviato ripete due volte lo stop ma niente, la Cipriani prosegue facendo finta di non sentire finché Alessia Mancini (al suo fianco) non le dice: “Ha detto che devi fermarti”, “Perché?” e il ballerino: “Hai toccato la ciotola con le mani”, “Non ho toccato niente, non è giusto, cioè veramente basta!”. Le immagini sono inequivocabili. In confessionale, la Cipriani ammetterà l’errore: “Ho toccato fuori tempo il cerchio e dopo 3 secondi mi hanno detto peor. Avrei voluto provare a portare e farlo il gioco ma non è stato neanche possibile”. (Continua dopo le foto)

Intanto sull’isola che non c’è, Elena e Rosa trascorrono le loro giornate sparlando di Alessia Mancini. “Ha programmato tutto, sa esattamente chi eliminare di volta in volta – afferma l’ex tronista - Una volta disse "Eh sono 25 anni che faccio televisione, so come funziona”, la Morali è acidissima: “Ma che dice che sono anni che non la vedo in un programma d’intrattenimento. Mai a Verissimo o da Barbara D’Urso oppure ospite da qualche parte. Ah sì fa le telepromozioni!” e la Perrotta: “Mah…Io sono orgogliosa di non essermi piegata a lei. Piuttosto che fare la lecc***a, vado fuori. Ma ma piegarmi, sono così felice di essere rimasta me stessa ed essere stata coerente, non come lei che è venuta da me a far finta di fare pace per opportunismo”.

