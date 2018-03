Per Striscia la Notizia il reality ora in onda su Canale 5 è l'Isola dei fumosi e Alessia Marcuzzi, la conduttrice, una svicolona. Sono settimane che il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira l'Isola. Non c'è sera senza un servizio sul reality più chiacchierato dal momento. A partire dall'ormai noto canna-gate, passando per le accuse di omofobia e quelle, spesso ritrattate, degli altri naufraghi, anche delle precedenti edizioni, sul consumo di marijuana in Honduras. E poi certo, le critiche sulla Marcuzzi e sulla produzione, ovvero la società Magnolia. Che, stando alle ultime, dopo la sfuriata di Alessia contro Eva Henger in puntata, sarebbe ora in rotta con Mediaset. Una 'piazzata' in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci provenienti dai corridoi facevano intendere di una possibile sospensione del programma. Subito dopo la puntata, lunedì notte, un giornalista ben informato ha twittato: "Alessia Marcuzzi rischia sospensione programma, il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger". In verità questa sembra un'ipotesi poco concreta. Ormai i giochi sono fatti, bisogna andare avanti, non foss'altro per gli spazi pubblicitari venduti e i televoti pagati. (Continua dopo la foto)

Non è finita: l'ultima indiscrezione, se confermata, rappresenta il vero colpo di grazia per l'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Tra Mediaset e Magnolia, la società che produce il reality, sarebbero sorti dei contrasti che, secondo Alberto Dandolo, porteranno alla rottura. Quindi il prossimo anno l'Isola dei famosi potrebbe nuovamente traslocare e finire su Raidue. Viene da sé il cambio di conduzione: "Si mormora che l’Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo…", scrive Dandolo su Oggi. Una soffiata pesantissima sul futuro del reality e quello della conduttrice che, a proposito, in virtù dell’ennesimo cambio, torna in onda il martedì sera. E chissà se proprio nella nona puntata parlerà della segnalazione, l’ennesima, arrivata a Striscia. (Continua dopo le foto)





C'è odore di regole infrante, sostengono Ficarra e Picone, che mostrano un filmato con protagonista Elena Morali, la bella ex Pupa arrivata per ultima in Honduras e ora sull'Isola che non c'è. Alcuni spettatori hanno infatti notato che dai leggings della naufraga si nota un oggetto a forma rettangolo molto simile a un cellulare. Inutile sottolineare che da regolamento è vietato l'utilizzo del telefonino al reality. Dal video della Morali andato in onda a Striscia, in effetti, si nota una strana protuberanza… Ma sarà davvero un cellulare? Una cosa è certa: 'grazie' a Striscia (e ai telespettatori più affezionati che hanno buon occhio e hanno segnalato la stranezza) Alessia Marcuzzi 'la svicolona' ha un'altra gatta da pelare.

