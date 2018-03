"Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni". Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt'altro che buono. Anche l'ultimo scontro della domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica In ha infatti fatto registrare nella prima parte l'11,5 per cento di share e nella seconda, durata appena 31 minuti, il 9,7 per cento. E Domenica Live di Barbara D’Urso? Il programma di Mediaset ha fatto registrare il 13,4 per cento nel corso della presentazione, il 15,8 per cento nella finestra attualità, il 17,8 per cento nello speciale con picchi del 18,9 per cento. Insomma, anche in questa domenica non c'è stata partita. Anche se per la Parodi gli "ascolti sono buoni...". E sono talmente buoni che, stando all'ultima voce che arriva dai corridoi Rai, i vertici di viale Mazzini starebbero addirittura fremendo per cambiare le cose all'interno del contenitore domenicale di Raiuno. Cambiamenti importanti, netti, e soprattutto rapidi: già a partire da ottobre, quindi dalla prossima stagione televisiva. (Continua dopo la foto)

Cambiare le cose introducendo un volto maschile nel programma. Ah, sentito Cristina? Il rumor è dettagliato, perché questa indiscrezione succosa ha un nome e un cognome, non resta così sul vago. Il volto maschile e rassicurante, quindi perfetto per la domenica in casa Rai, sarebbe quello di Marco Liorni. Sì, proprio l'ex inviato (nella preistoria, ormai, del Grande Fratello) e attuale padrone di casa (affiancato dalla bella Francesca Fialdini) de La Vita in diretta. Programma in cui, per la cronaca, fino a qualche tempo fa divideva la scena proprio con Cristina Parodi. E ora secondo le ultime indiscrezioni, l'attuale presentatore de La Vita in Diretta potrebbe affiancare o direttamente sostituire la collega giornalista nella prossima edizione del contenitore di Rai 1. (Continua dopo le foto)

Il nome di Liorni arriva dopo il no di Antonella Clerici e il forse di Mara Venier, rumor di cui si è parlato spesso nei giorni scorsi. Si mormora anche che a Liorni potrebbe essere affidata tutta la prima parte di Domenica In da condurre in solitaria, lasciando alla Parodi la fascia dalle 17 alle 18,45. Manca l'ufficialità, ma se la voce su Liorni dovesse essere confermata, viene da sé che il conduttore lascerebbe la trasmissione con la Fialdini. Proprio un bel periodo per Liorni, a maggior ragione se, come dicono, verrà presto promosso a Domenica In per risollevare le sorti del programma: la prossima estate condurrà la nuova edizione di Reazione a catena, il fortunato gioco a premi della fascia preserale di Rai 1, precedentemente condotto da Pupo, da Pino Insegno e da Amadeus.

