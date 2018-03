O la ami, o la odi ma un fatto è certo: Barbara D’Urso è la regina incontrastata della domenica. Da quando è iniziata la stagione di Domenica Live, la conduttrice non ha perso un colpo e il suo programma straccia tutti gli altri. Certo a dargli una mano ci si sono messe anche le sorelle Parodi, la Domenica In di Cristina non convince e nonostante gli sforzi di tirare su gli ascolti, i telespettatori continuano e preferire la concorrenza Mediaset. In questi giorni Carmelita ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui si è voluta togliere qualche sasso dalle scarpe, rivelando alcuni aspetti personali del suo lavoro. In particolare l’attenzione si è focalizzata su quelle che la stessa presentatrice ha definito delle vere e proprie fake news che sarebbero state montate ad arte solo per creare la ‘notizia’ che in realtà non c’è. Al centro della discussione la sua partecipazione a Ballando con le stelle e una sua presunta lite con Silvia Toffanin. Secondo i pettegolezzi tra le due non correrebbe buon sangue. (continua dopo la foto)

La presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live si è detta molto soddisfatta dell’andamento dei suoi programmi e ha voluto ringraziare il pubblico che costantemente la premia. In quest’ultima stagione, i suoi talk-show hanno raggiunto picchi di ascolti mai visti primi. Questo fa ben sperare i vertici Mediaset che hanno deciso di affidare a lei la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Nip, le premesso sono ottime. Riguardo alla possibile partecipazione di vederla sgambettare nella trasmissione condotta da Milly Carlucci la porta è sempre aperta, ma non si era capito che la cosa fosse vera o meno. “È la verità – ha ammesso Barbara - che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo”.





Poi è passata all’argomento Toffanin. A tutti era sembrato strano che le due presentatrici fossero ai ferri corti. Ma le voci di corridoio le davano per nemiche giurate. Tra l’altro non si era nemmeno capito bene il perché: rivalità, antipatia personale? Ma a fugare qualsiasi dubbio e a dire finalmente come stanno le cose ci ha pensato proprio la D’Urso. A quanto pare, la notizia della lite tra Barbara e Silvia non è altro che una grande bufala. “È una mega bugia. Io e Silvia ci sentiamo anche fuori dalla tv, è una ragazza splendida e una bravissima conduttrice, quando leggiamo queste cose ci ridiamo su.” Insomma, niente screzi tra le due donne di Canale 5.

