"Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell'altro è meglio separarsi". Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l'inviato dell'Isola dei Famosi non vede l'ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato pagina e fa sul serio con Andrea Iannone, fino a ieri dato per futuro padre. Va a gonfie vele tra l'argentina e il centauro, si dividono tra Milano e Lugano, dove hanno comprato casa, ma di dolce attesa, al momento, non se ne parla proprio. Il privato di Stefano, che come detto è in Honduras, è invece meno sicuro. Da mesi si mormora di una nuova fiamma, Gilda Ambrosio, ma qualche paparazzata a parte, di certo non c'è nulla. Ospite di Pio e Amedeo nella prima puntata della nuova stagione di Emigratis, che è tornato in onda lunedì 19 marzo 2018, in prima serata su Italia 1, Stefano non ha parlato di Gilda e delle ultime voci, però. Anche perché lo show del duo comico è stato registrato la scorsa estate a Ibiza. (Continua dopo la foto)

Pio e Amedeo hanno insistito sul capitolo ex, quindi Belen ed Emma Marrone. E dopo aver spiegato, per la milionesima volta, perché è finita con la Rodriguez, il ballerino lanciato da Amici svela pure un retroscena sempre taciuto finora: "Mio padre era preoccupato quando gli ho detto che stavo con Belen ma poi quando l'ha conosciuta ha cambiato idea", ha confessato ripensando ai primi tempi della storia d'amore con Belu. Ma quando Pio e Amedeo gli hanno lanciato l'idea di un eventuale ritorno di fiamma con Emma Marrone, Stefano ha scosso la testa, come a voler far intendere che non c'è stato più nulla con la cantante salentina, di cui non ha voluto spiccicare parola perché, con il sorriso sulle labbra, ha detto: "Non ho abbastanza soldi per gli avvocati". (Continua dopo le foto)





E a proposito di soldi, quando Pio e Amedeo gli hanno fatto notare che nella precedente stagione di Emigratis Iannone aveva dato loro 500 euro, prima Stefano ha fatto notare, sempre col sorriso, di non avere gli stessi soldi del campione, poi ha tirato fuori dal portafogli 520 euro. Prima di congedare i due scrocconi più famosi e irriverenti della tv, e sempre a proposito di soldi, Stefano ha raccontato un aneddoto sul giorno del matrimonio con Belen. Ha raccontato che durante il ricevimento, i parenti continuano a mettergli buste con i soldi nella tasca della giacca. Ma quando è andato a ballare l’ha lasciata al tavolo e, al suo ritorno, non ha trovato più nemmeno un euro…

"Belen sei volgarissima!". Posta una foto ed è boom. Siamo abituati a vedere la Rodriguez in pose sempre molto sexy: capelli lunghi e fluenti e abiti striminziti. Ma questa volta l'argentina ha osato con un look mai visto. Fan senza parole