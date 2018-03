Che all'Isola dei famosi non si perda tempo è chiaro fin dall'inizio. Non solo gioco e strategie, insomma, ma anche tanti amori sbocciati, poi finiti, poi riprese e poi ancora... traditi. Già, dopo il canna-gate, è l'ora di quello che è stato ribattezzato il corna-gate. Le voci su una notte di passione tra Amaurys e Cecilia Capriotti si rincorrono da giorni. E ora, stando alle indiscrezioni, nella puntata di martedì sera saranno mostrati dei filmati che potrebbero rivelarsi decisivi per capire che cosa sia accaduto... Alessia Marcuzzi, infatti, non potrà esimersi dal parlare del gossip sulla notte piccante che sarebbe stata consumata in Honduras e che, in base agli indizi svelati da Eva Henger, gli addetti ai lavori hanno attribuito ad Amaurys e alla Capriotti (i quali, però, hanno categoricamente smentito, minacciando azioni legali). Qualcosa, però, è sicuramente successo e stavolta la produzione ci andrà coi piedi di piombo prima di ricreare un altro caso pungente. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, come mostrato durante il day time, tutti i naufraghi pare siano arrivati ad una conclusione: Francesca Cipriani potrebbe fare di più ma, di fatto, non si impegna abbastanza. I concorrenti rimasti all’Isola dei Famosi, proprio per questo motivo, hanno deciso di affrontare insieme a lei l’argomento, chiamando in causa direttamente la loro compagna di avventura. “Tu pensi di essere utile per il gruppo?” ha chiesto Bianca Atzei alla Cipriani dopo che quest’ultima si è mostrata infastidita dalle critiche mosse nei suoi confronti. L’ex pupa, infatti, non ha preso subito bene la cosa, tant’è che ha detto in modo stizzito: “Quello che posso fare faccio!”. (Continua a leggere dopo le foto)

Prima che i toni potessero alzarsi inutilmente però i naufraghi hanno provato a far ragionare la Cipriani sulla cosa. In passato molti si sono lamentati di questa situazione e, adesso, vogliono provare a cambiare le cose. Il loro, infatti, questa volta non vuole essere un attacco personale spiegano, ma solo un invito volto a spronare la naufraga che, quando vuole, riesce a superare le sue paure e a fare di più. “Stiamo cercando di spronarti perché tu a volte ti dai per vinta troppo spesso” afferma infatti Alessia Mancini, seguita da Jonathan che, rivolgendosi a Francesca, dice: “Devi apprezzare che te lo diciamo in faccia in maniera garbata, Nessuno vuole ferirti”.

