All'isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all'eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l'uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è definitivamente sfasciato e Marco Ferri è rimasto in navigazione solitaria. I compagni con cui si era trovato molto bene sono tornati in Italia e lui si deve in qualche modo rimpiazzare. All’interno del reality, infatti, il naufrago aveva legato con loro e, adesso, pare non sentire di poter contare alla stessa maniera su gli altri concorrenti. Tra i rimasti, tuttavia, Marco Ferri ha instaurato un solido rapporto di amicizia con Jonathan Kashanian. Quest’ultimo però, a differenza sua, è riuscito ad instaurare un buon feeling anche con il resto del gruppo e questo, oggi, sembra far soffrire molto Ferri. Il naufrago è infatti esploso riguardo ad alcune parole di Jonathan. (continua dopo la foto)

In particolare Kashanian ha fatto un'osservazione riguardo a un cocco. Il figlio di Riccardo Ferri, infatti, per impiegare il proprio tempo aveva deciso di fare a fette il cocco che gli altri naufraghi avrebbero mangiato dopo pranzo. Ma le sue intenzioni sembrerebbero non essere state capite da Jonathan che, rivolgendosi a Ferri, lo ha invitato a lasciar stare per evitare di infastidire gli altri naufraghi. Una piccola incomprensione che, come mostrato oggi durante il day time, ha molto colpito Marco Ferri che è inaspettatamente scoppiare in lacrime. Quest’ultimo, in particolare, si adirato nei confronti di Jonathan in modo forse un po' puerile. Il motivo? A differenza sua, l'ex gieffino ha instaurato un bel rapporto con gli altri mentre lui con i compagni di gioco ha in più occasioni discusso.





In tutto ciò jonathan ha cercato di spiegare il suo comportamento: “Cerco solo di guardarti le spalle”, insomma un gesto benevolo nei riguardi dell'amico. Quest’ultimo, però, ha spiegato a Jonathan che quello di cui ha bisogno non è 'essere protetto'. Marco ha detto di avere bisogno di affetto e appoggio, e che quel bel clima che si era instaurato con Jonathan è finito: "Ma ti sei intrattabile questa settimana", ha ribattuto l'amico. “La cosa che mi manca di più qui è l’affetto” ha affermato il ragazzo in lacrime. A quel punto però c’ha pensato proprio Jonathan che, dopo aver asciugato le sue lacrime, ha dichiarato alle telecamere: “Sono contento di aver visto questa parte di Marco […] Per me un uomo non è un uomo completo fino a quando non fa vedere il suo lato più fragile”.

