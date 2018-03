Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo. Gessica Notaro ha conquistato il cuore dei telespettatori di ''Ballando con le stelle'', il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del 2017 l'ha sfregiata con l'acido mentre rientrava a casa. "Non ti nego che un pochettino è anche il senso di rivincita... Tu volevi farmi richiudere in casa? Scusa, 'chapa l'umbrela''', ha detto Gessica Notaro al suo compagno d'avventura di 'Ballando con le stelle', Stefano Oradei, durante le prove. La frase è ovviamente riferita al suo ex e q quel terribile gesto che le ha cambiato la vita da un giorno a un altro. La ventottenne riminese, nel cast della trasmissione di RaiUno condotta da Milly Carlucci, a poco più di un anno da quel giorno che le ha cambiato la vita per sempre, sta cercando con coraggio e determinazione di riprendere in mano la sua vita. E ci sta riuscendo alla grande. (Continua a leggere dopo la foto)

"Spero che l'innominabile mi stia guardando dal carcere, il messaggio deve arrivargli forte e chiaro: il bene alla fine vince sempre sul male", ha detto ancora al ballerino. Durante l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, la bachata di Gessica e Stefano ha riscosso un grande successo conquistando la giuria. "Non sembri neanche una concorrente, sembri una ballerina - ha detto Carolyn Smith al termine dell'esibizione - stai facendo vedere il coraggio, la grinta, la determinazione per dare un bel messaggio". L'ex miss sfregiata con l'acido dall'ex compagno a gennaio 2017 è entusiasta della nuova avventura in tv. Nel 2017 è diventata nota per un gravissimo fatto di cronaca. Il 10 gennaio Edson Tavares, capoverdiano ed ex fidanzato di Gessica, l'ha aspettata sotto casa e le ha gettato addosso dell'acido. (Continua a leggere dopo le foto)

Da quel momento per lei è cominciato un calvario fatto di operazioni chirurgiche, al viso e per salvare in particolare un occhio. Lui, Edson, è stato condannato a dieci anni di carcere con il rito abbreviato: al 29enne sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della crudeltà. Oggi Gessica è felice accanto al suo nuovo fidanzato Allen Esposito Linares, 37 anni, cubano. ''Ecco l'uomo della luce. - aveva scritto la giovane sui social - Colui che in questo percorso così doloroso e impervio non ha mai smesso di tenermi la mano. E con grande amore mi ha fatto capire che per lui, nonostante tutto quello che è successo, resto sempre la donna più bella del mondo. Questo è l'uomo che ognuna di noi dovrebbe avere al proprio fianco. Sempre''.

Gessica Notaro: età, altezza e peso. Chi è la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato