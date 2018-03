Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Tina Cipollari è di nuovo tornata sul trono di Uomini e Donne, l'unico che conta in Italia, l'unico che fa 'gola' anche a Camilla Parker Bowles. A parte gli scherzi, l'opinionista dei programmi di Maria De Filippi come sappiamo si è lasciata con il marito Chicco Nalli e da quel momento è alla ricerca dell'anima gemella. Da quando Queen Mary ha fatto l'annuncio molti uomini si sono fatti avanti per conquistare il cuore di Tina e infatti la discesa dalla scalinata non finiva più. Ma proprio durante questo classico siparietto è successo qualcosa di molto strano che ha lasciato tutti, la Cipollari in primis, senza parole. Al cospetto della super-tronista si sono presentati uomini di tutte le età, ma uno in particolare si è fatto decisamente notare. Lui si chiama Giulio e ha voluto stupire la sua ambita donna con quello che ha di meglio da offrire: come un pavone ha tirato fuori tutte le piume. L’uomo ha voluto sorprendere Tina proprio con uno striptease interamente dedicato a lei che ha immediatamente scatenato l’ilarità in studio. (continua dopo la foto)

Giulia ha dichiarato di essere uno spogliarellista e proprio per questo ha chiesto alla De Filippi di potersi esibire sulle note della colonna sonora di ‘Nove Settimane e Mezzo’. Inutile dire che la Cipollari si è prestata a tale balletto molto divertita dalla situazione. Mentre Giulio si faceva avanti con la sua ‘sensuale’ perfomance, il pubblico non faceva altro che ridere. Sul web sono arrivati moltissimi commenti a favore del corteggiatore. In tanti credono che il siparietto andato in onda sia un qualcosa che passerà alla storia come uno dei momenti più trash di sempre. I fan della trasmissione si sono divertiti e non hanno neanche potuto fare a meno di notare l’imbarazzo di Tina. (continua dopo le foto)

#Maria perché ci stai facendo questo?!?!? Perché??!??? Queste cose dalle nel trovo over lasciaci respirare almeno due giorni a settimana!!! #Tina #Gemma #uominiedonne — Dalila (@Liletta92) 19 marzo 2018

Il picco di commenti social dedicati a Uomini e Donne è arrivato nel momento in cui Giulio si è tolto i pantaloni, restando con dei boxer a cuori. Tra i tweet più simpatici c’è chi dice: “Tina e lo spogliarellista nei nuovi mostri di Striscia” e “Tutti i casi umani sono andati da Tina”. Lo spogliarellista arrivato per la Cipollari ha sicuramente lasciato il segno in pochissimi minuti. Tina ha anche deciso di tenerlo e capire se conoscerlo o meno. Se una parte del pubblico del trono classico ha apprezzato, gli altri si sono mostrati un po’ contrariati. In tanti credono che il trono della Cipollari dovrebbe andare in onda con il trono over e non nel corso delle puntata dedicate ai più giovani.

