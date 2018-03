Non accenna a diminuire la polemica scatenata dalla scelta di Ivan Zazzaroni di non votare, nell’ultima puntata di ''Ballando con le stelle'', la coppia formata da Giovanni Ciacci e il maestro Raimondo Todaro perché ''esteticamente sbagliato''. Il costumista è il primo concorrente del programma di Milly Carlucci che sceglie di ballare con un maestro dello stesso sesso e nella puntata andata in onda sabato 17 marzo il giudice Ivan Zazzaroni, dopo la performance di Ciacci e Todaro, ha deciso di non dare un voto alla coppia. In seguito a questa esperienza a Ballando con le stelle, sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà al costumista, e anche una richiesta indirizzata dal sanatore Partito democratico Tommaso Cerno ai vertici Rai, in cui ha chiesto di prendere una posizione contro la linea omofobica andata in onda in diretta in un programma di prima serata di Rai1. Il caso è poi approdato su Rai 2 nella trasmissione ''Detto fatto'' condotta da Caterina Balivo, grande amica di Giovanni Ciacci. Todaro è stato invitato in trasmissione perché papà di Jasmine, 4 anni, (avuta con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici) per festeggiare così la festa del papà. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma l'occasione, come detto, era troppo ghiotta per non parlare della querelle innescata dopo la puntata di ''Ballando''. ''Caterina a luglio non prendere impegni che c'è il mio matrimonio con un principe etiope'', ha detto il costumista alla conduttrice. Caterina Balivo stava cercando di fare chiarezza sull'accaduto quando Ciacci ha cambiato repentinamente argomento dando il lieto annuncio in diretta. Raimondo Todaro, suo compagno di ballo nel programma condotto da Milly Carlucci, ha inoltre confermato la tesi del famoso costumista delle dive: ''Io confermo che un principe c'è'', ha detto lasciando lo studio a bocca aperta. (Continua a leggere dopo le foto)





Grande stupore per Caterina Balivo, che durante la puntata ja cercato di saperne di più. ''Scusate, questo matrimonio… - ha domandato l'incredula conduttrice - ma quando è successo?''. A togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio Giovanni Ciacci: ''Io sono stato mollato dai miei fidanzati all'inizio della trasmissione. - ha spiegato il famoso costumista delle dive - Poi si è fatto avanti un principe etiope, e quando mi ricapita? Caterina divento principe!''. E non contento, Ciacci ha rincarato la dose così: ''Forse vado al matrimonio di un certo Harry, ti dice niente?''.

“È una vergogna”. Indignazione a Ballando con le stelle. Milly Carlucci nel mirino per quella scelta che non è piaciuta. A rivelare tutto è Giovanni Ciacci. “Non dovevi farlo”