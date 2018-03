Era da un po' di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al suo famigerato programma alimentare. Il farmacista e consulente alimentare ha esordito in studio con questa nuova provocazione: "Care donne, io non vi odio, vi insegno ad amarvi". Cosa che ovviamente ha fatto storcere il naso. Ma a ritirare su le quotazioni del dietologo ci ha pensato la famiglia che era con lui. Uno dei componenti è dipendente di Lemme: “Lavoro nella sua fabbrica del benessere”. Pare che il farmacista lo abbia “salvato” dopo aver perso il lavoro perché obeso. Barbara D’Urso si insiste sulla questione, vuole vederci chiaro: “Mi stai dicendo che c’è un supermercato che ti ha licenziato perché eri obeso? Perché questa è una cosa grave e io indagherò”. (continua dopo la foto)

L’uomo tentenna ma poi, sotto pressione, conferma: “Uno dei motivi del licenziamento era che rallentavo il lavoro nel supermercato in cui lavoravo. Il motivo era quello, il fatto che fossi obeso. Adesso sto bene e sono felice. Mangio tutto quello che mi assegna il dottore. Ho perso 75 kg in un anno e non ho ancora ripetuto gli esami del sangue perché mi sento bene”. A quel punto è intervenuto Raffaello Tonon che era ospite di Carmelita e le cose hanno preso la solita piega. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è beccato i soliti insulti, "Testa di donna" e "Testa di così così". Il gieffino ha risposto così: "Lei è un cafone, non si permetta. Io faccio nomi e cognomi di persone che ha rovinato. Con lei, non posso più parlare".





Così è intervenuta anche Manuela Villa che ha commentato i reiterati insulti di Lemme: "È una forma di bullismo. Lei dà un esempio ai giovani che fa schifo". Le altre discussione si sono scatenate sul fatto che il ragazzo di prima ha ammesso di non fare controlli medici. Raffaello Tonon poi ha perso le staffe di fronte a certe affermazioni: “Lemme stia attento perché faccio nomi e cognomi di gente che ha rovinato. Non mi offenda. Conosco persone cui ha fatto perdere 30, 40 e 50 kg e poi hanno smesso di funzionargli reni e fegato. Lei viene qui a far vedere la sua faccia di bronzo perché domani le telefoneranno altri clienti. Se avesse della dignità starebbe a casa, lei non salva il mondo, salva il suo portafoglio. Lei è un cialtrone". Il farmacista per tutta risposta ha lanciato un’altra delle sue provocazioni. Riferendosi a uno sportivo suo paziente che ha raccontato di avere perso 10 kg in due mesi, il farmacista ha dichiarato: “L’attività fisica blocca il dimagrimento, se il mio cadetto non avesse fatto attività fisica avrebbe perso 10 kg in un mese, non in 2”.

