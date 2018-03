Lo scandalo 'canna-gate'all'Isola dei Famosi ha rivoluzionato l’andamento dell’intero reality. Dopo le accuse da parte di Eva Henger a Francesco Monte, il clima in trasmissione si è fatto sempre più teso. La ex naufraga ha dichiarato in diretta che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe consumato e comprato della droga in Honduras e da allora l’avventura di Monte all’Isola è radicalmente cambiata: Francesco ha deciso di lasciare il reality per tornare in Italia e discutere della questione attraverso i suoi legali. Ma una soluzione non c'è, nessuno sa veramente quello che è accaduto. L'unica cosa che si sa è che questa situazione ha creato malcontento nel pubblico e qualche pensiero di troppo in Mediaset. In tanti hanno detto la loro sulla faccenda e adesso una nuova voce si è unita al coro, e non una voce qualunque. Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv, facendo delle dichiarazioni decisamente molto severe. Il giornalista ha dato un parere positivo sul ritiro di Francesco Monte in seguito alle accuse di Eva Henger che raccontato di averlo visto acquistare e consumare marijuana a gioco già iniziato. (continua dopo la foto)

Il marito di Queen Mary ha fatto sapere sapere di essersi trovato d’accordo con la denuncia della naufraga e invita quanti si occupano dei casting per il reality a controllare meglio eventuali criticità, prima che esplodano a reality già iniziato, come accaduto in questo caso: "Eva Henger ha fatto bene, ma sospetto che lei abbia parlato proprio quando è stata nominata da Francesco Monte e poi eliminata. La prima a trovarsi in difficoltà è Alessia Marcuzzi. Penso che la showgirl debba armarsi di pazienza: più passa il tempo e più si capisce che il terreno su cui ci si sta muovendo è minato. La mia viva raccomandazione per l’anno prossimo è scegliere meglio i naufraghi da mandare sull’Isola". Un giudizio severissimo che fatto da lui suona come una sentenza.





"In passato - prosegue Costanzo - ci sono stati personaggi più adatti e, diciamocelo, davvero famosi! Riguardo poi ad Antonio Ricci penso che lui faccia soltanto il suo mestiere: non a caso, da trent’anni a questa parte, Striscia La Notizia è sempre in testa agli ascolti" . Il conduttore avrebbe voluto dare a Monte la possibilità di riscattarsi dall’ultima disastrosa esperienza televisiva, permettendogli di prendere parte al suo talk più famoso, ma per un motivo che non è stato chiarito, quella partecipazione è saltata. Non si capisce bene, dunque, quale sia la posizione di Costanzo in merito alla vicenda. Nessuno fino ad ora è riuscito a stanare l'ex naufrago dal suo mutismo, segno che la fine della faccenda è ancora lontana.

