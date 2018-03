È arrivata l'ora delle scuse e del perdono. All'isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l'Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l'offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ricevute. A cospargersi il capo di cenere è stato Filippo Nardi che è stato tirato in ballo riguardo alle presunte minacce che avrebbe fatto a Massimiliano Caroletti, il marito dell'ex naufraga. A parlare della questione era stata Mercedesz Henger che aveva rivelato come Nardi si sarebbe innervosito in aeroporto nel vedere gli altri concorrenti del reality show abbracciare per ore i propri famigliari. Tra loro c'era anche la madre che con molto dispiacere avrebbe lasciato il marito e i figli prima di volare dall’altra parte dell’Oceano. A quel punto l'ex gieffino avrebbe dato in modo inaspettato in escandescenze e la cosa non è passata inosservata. (continua dopo la foto)

Dopo quel momento di nervosismo, secondo il racconto di Mercedesz, Filippo avrebbe giurato vendetta nei confronti di Eva, che è stata la prima a essere eliminata dal gioco. Addirittura quando Caroletti gli ha detto di smetterla e di farsi una famiglia sua, il concorrente gli avrebbe risposto "Mi farò la tua famiglia sull’Isola". Nel salotto di Barbara D'Urso, Nardi ha puntualizzato che la famiglia Henger ha frainteso, e che mai si sarebbe permesso di usare quelle parole pesanti che la ragazza ha tirato in ballo qualche settimana fa. In ogni caso ha voluto porgere un ramoscello d'ulivo: “Ti chiedo scusa per questa frase che è stata fraintesa", così ha esordito mostrando dispiacere.





"Se mi fossi accorto subito che era stata fraintesa avrei chiesto scusa immediatamente” ha dichiarato Filippo a Eva. Quest’ultima ha approvato il gesto del conte italo-inglese e osservato: “Chiedere scusa è sempre un grande segno di maturità e intelligenza”. Poi si è passato allo spinoso 'canna-gate'. Filippo Nardi è stato però chiaro: lui non ha fumato nessuna canna in Honduras. “Non ho mai fumato canne, forse l’unica volta che l’ho fatto era quando avevo 17 anni e vivevo ancora a Londra. Non fumo sigarette da un anno e sono pure astemio” ha puntualizzato Nardi.

