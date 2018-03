Dell'Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno degli argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l'ipotetico flirt isolano tra due concorrenti impegnati sentimentalmente. I rumors dicono che si tratti di Anmaurys Perez e Cecilia Capriotti. Ovviamente, il naufrago ancora in gara formalmente non sa nulla e abbiamo visto come sull'isla Bonita abbia voluto mantenere un comportamento irreprensibile, cedendo il letto in via esclusiva ad Alessia Mancini, ma in Italia la Capriotti si difende con le unghie e con i denti. Questa volta la showgirl ha puntato il dito contro Craig Warwick e la giornalista Monica Setta che hanno lasciato a intendere che qualcosa c'è stato, ma a quel punto la situazione si è fatta decisamente molto tesa, l'ex naufraga si è inferocita. (continua dopo la foto)

Cecilia ha ribadito che con Amaurys non è successo assolutamente nulla. "Sono amica della moglie, il mio compagno è amico di Amaurys e gli ha detto: 'Mi raccomando, dormi accanto a Cecilia, che soffre di ansia'. Per me Amaurys è asessuato perché è un mio amico, e per giunta non è il mio tipo. Vorrei sapere da chi è partita questa assurdità. Sento Angela, la moglie di Amaurys, tutti i giorni. Ci metto la mano sul fuoco su Amaurys. Mi ha detto che non l'ha mai tradita e che, anzi, lo fanno continuamente, dopo 15 anni insieme". Ma Craig sostiene il contrario, o meglio, è la Setta a lanciare la bomba: "Craig racconta tutta un'altra storia, sostiene che ci sia stato qualcosa tra Cecilia e Amaurys". Lui si trincera dietro un "no comment", ma la Capriotti reagisce con forza. "Sei completamente impazzito - è sbottata la Capriotti -. Prima con la storia dell'omofobia di Franco, ora con questa di me e Amaurys. Oltre a vedere gli angeli, vedi anche dei film che ti fai tu. Tu eri lì, quando io dormivo accanto ad Amaurys, hai mai visto qualcosa? Sei una persona subdola, falsa e cattiva, parlerai con il mio avvocato".





Poco dopo, Craig sembra cambiare idea e dichiara che Amaurys e Cecilia sono semplici amici. Un voltafaccia improvviso che ricorda quello sulle affermazioni omofobe di Terlizzi e che fa reagire Barbara D'Urso: "Tu prima hai detto 'no comment'. Ha lo stesso significato in inglese e in italiano, non puoi far finta di non aver capito. Significa che confermavi che tra Cecilia e Amaurys c'è qualcosa". A peggiorare la situazione, ci ha pensato la Setta con una gaffe incredibile: la giornalista piomba nell'imbarazzo totale e prima fa marcia indietro ("Non sappiamo nulla di Cecilia"), poi spiega di non poter parlare: "Non possiamo perché Cecilia ha minacciato denunce". Inevitabilmente, tutti gli opinionisti in studio si scagliano contro Craig e la Setta, ripresa duramente da Barbara D'Urso: "Prima avete detto l'esatto contrario. Ci sono le registrazioni che lo provano".

