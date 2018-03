Nel bene (e ancor di più nel male) l’Isola dei Famosi 2018 passerà alla storia della televisione. Il canna gate che ha visto protagonisti Francesco Monte e Eva Henger ha scosso dalla fondamenta programma e produttori che, tra ipotesi di sospensione, accuse e insulti hanno preso una decisione che, fino a poche settimane fa sembrava incredibile. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi l’Isola dei Famosi si avvia verso una rivoluzione, con tanto di cambio di canale in vista e, di conseguenza, cambio di conduttrice al comando. Tutto in seguito alle troppe polemiche scatenate dal canna gate e dal confronto accesso Marcuzzi-Henger in diretta. L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, l'ultima andata in onda, ha dato parecchio da parlare . Una 'piazzata' in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci provenienti dai corridoi Mediaset facevano intendere di una possibile sospensione del programma. Subito dopo la puntata, lunedì notte, un giornalista ben informato ha twittato: "Alessia Marcuzzi rischia sospensione programma, il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger". (Continua dopo la foto)

In verità questa sembra un'ipotesi poco concreta. Ormai i giochi sono fatti, bisogna andare avanti, non foss'altro per gli spazi pubblicitari venduti e i televoti pagati. Certo è che Striscia la Notizia, particolarmente infervorata quest'anno contro l'Isola, non mollerà la presa fino all'ultima puntata. Nei giorni scorsi, dopo l'ottava puntata, oltre a svelare altri fuori onda e fornire la versione dei naufraghi delle precedenti edizioni del reality, con Alessia Marcuzzi hanno usato la mano pesante al tg satirico di Antonio Ricci. Ma non solo Striscia, anche Luciana Littizzetto ha ironizzato sul canna gate durante l’ultima puntata di C’è posta per te.





Il braccio destro di Fabio Fazio ha preso in giro il look di Maria De Filippi – un tailleur completamente bianco – e l’ha paragonato a quello di uno spacciatore di coca di una famosa serie tv. “Ma come ti sei vestita Maria? Sembri uno spacciatore di coca di Miami Vice! Con tutto quello che sta succedendo ti sembra il caso?” ha ironizzato Luciana con un chiaro riferimento al canna-gate. Per chiudere la polemica quindi ecco il ritorno su Rai 2. E al posto di Alessia Marcuzzi è fortissima la candidatura di Simona Ventura, colei che lanciò per la prima volta sugli schermi italiani il reality sulle isole sperdute. Il tutto con la benedizione della casa di produzione Magnolia.

