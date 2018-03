Tradimenti, bugie e vecchi merletti. Succede anche questo a C’è Posta per Te, protagonista della storia due ragazzi di Nocera Inferiore. Una storia più comune di quello che si possa pensare con lui, lei e l’altra. E come spesso succede le cose sono precipitate con la lei ufficiale che presto si accorge di quello che è successo e se ne va. Lui è Ciro è ha tradito sua moglie durante la gravidanza. Francesca, la moglie, è distrutta e lo lascia. A febbraip si trova fuori dalla porta di casa e decide di chiedere perdono, così lo fa in grande stile e chiama Maria de’ Filippi. La storia, però, non finisce come Ciro sognava, Francesca accetta di venire in studio. Peccato, però, che nel momento in cui ha aperto la busta e ha visto che dall'altra parte vi era Ciro non ci ha pensato due volte. Francesca, infatti, non ha voluto neppure sentire le parole di Ciro che è venuto a C'è posta per te per chiederle scusa dopo il tradimento e ha scelto di chiudere in maniera definitiva la busta. A nulla sono servite le parole di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

Maria che ha cercato di far ragionare in tutti i modi la ragazza nello studio di C'è posta per te, ma ormai era chiaro che aveva già le idee molto chiare sul da farsi.“Ha fatto bene..prima tradiscono e poi si pentono... – scrive un’utente - chissa perché si pentono sempre dopo e non prima...quando si andava a divertire con l'amante non ci pensava a lei.....e dopo tutti bravi con la coda fra le gambe...ma lei era uncinta poverina . Triplo tradimento..”. Ciro, scrive blastingnews, per cercare di far breccia di nuovo nel cuore della sua fidanzata si è messo anche in ginocchio davanti alla busta e alla sua donna, ma anche questo suo gesto plateale non è piaciuto a Francesca.





La quale ha ribadito di non aver bisogno di questo tipo di attenzioni. Insomma alla fine della puntata di C'è posta per te, la ragazza non ha cambiato minimamente idea e ha scelto di chiudere definitivamente la busta e andare via nel giro di 10 minuti dal suo ingresso in studio.

“Il tradimento d x sé è una pugnalata alle spalle e men che meno qnd una donna é in gravidanza è un gesto vigliacco e scortese da parte del compagno!!!io un padre così nn lo vorrei x mio figlio!!!grande donna prosegui la tua vita cn tuo figlio e t auguro tanta fortuna!!!”

