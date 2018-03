Un giorno nero. Uno di quelli che si ricorda e che, c’è da scommetterlo, anche Maria De Filippi ricorderà a lungo, perché quanto successo ieri ha fatto, a suo modo, storia. Mai infatti era successo che durante la trasmissione si verificassero uno serie di eventi negativi del genere. Cosa è successo? Semplice, la signora della televisione italiana ha realizzato il record di buste chiuse a “C’è Posta per Te”: due figli hanno il coraggio di rifiutare la mamma, l’ex fidanzata dice no al fedifrago traditore e Anna Calabrese finge di non ricordarsi dell’amore di 70 anni fa. Se da una parte insomma, Maria De Filippi può rallegrarsi della vittoria nella battaglia degli ascolti contro Ballando con le stelle, il programma diretto da Milly Carlucci in onda su Rai 1, dall’altro incassa un ko destinato a fare epoca. Come la storia di Domenica e Pino, forse quella più toccante e che, più delle altre, ha diviso gli spettatori con Maria corsa addirittura dietro le quinte per cercare di spingere il figlio a rispondere all’appello della madre. I due non si parlano da otto anni. Più precisamente da quando lei ha lasciato il marito perché non era più felice. (Continua dopo la foto)

Pino – che ora vive in Germania dove gestisce una pizzeria – non ha mai appoggiato la decisione della madre di allontanarsi dal padre. Domenica ha, inoltre, un altro compagno. Pino ha accettato l’invito della trasmissione di Canale 5 ma appena si è ritrovato davanti Domenica ha subito chiuso la busta, senza neppure lasciar parlare la donna. “Tua mamma ti ha avuto a 15 anni, era una bambina. Può capitare che una donna smetta di amare un uomo” ha osservato la De Filippi, ma Pino è stato irremovibile. Mai un segno di cedimento, mai un accenno di sorriso o di perdono e la scelta scontata di chiudere la busta. Dopo averla rispedita al mittene è andato via ma Maria non si è arresa.





E, come detto, ha inseguito l’uomo, senza darsi per vinta, pronta a giocarsi il tutto per tutto. L’intervento in extremis della presentatrice non ha fatto cambiare idea all’uomo, che non è rientrato ad ascoltare quello che aveva da dire sua madre che, in lacrime, è rimasta gelata confortata da una Maria altrettanto commossa. Durissima la risposta della rete: “Un figlio così meglio perderlo che trovarlo. Che Vergogna nemmeno l’età della madre sapeva ma si sà il tempo è galantuomo e a questo individuo gli auguro di provare la stessa cosa”

