Ancora una storia difficile. Ancora un brutto caso di Maria De Filippi che stavolta rimane di sasso. La storia di Maurizio e Tina è infatti una di quelle che tocca il cuore e che lo fa sanguinare. Parla di un rapporto perso e di un amore che con tutte le forze cercano di recuperare. Maria ascolta, il pubblico rumoreggia, si divide, ma alla fine la storia si chiude come peggio non potrebbe tra le lamentele dei presenti in sale e una smorfia di tristezza della padrone di casa che, a stento, riesce a trattenersi. Dopo la storia di Pino e Domenica, con il primo che ha deciso di non rivedere la madre, un nuovo duro colpo per Maria che in una serata incassa due no. Ecco la storia. Maurizio e Tina sono genitori di tre figli, ma hanno scritto a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il primogenito Enzo e la moglie Carmela. I due hanno litigato con i ragazzi dopo che Carmela è rimasta incinta e hanno provato a separare la coppia. Dopo i numerosi litigi Enzo e Carmela si sono allontanati dalla famiglia di lui ma Tina – che intanto ha dovuto combattere contro un tumore – ha cominciato a insultare la nuora su Facebook. (Continua dopo la foto)

Non solo, come raccontato da Enzo: “Sono arrivati a venire sotto casa, a farci delle foto e a metterle sui social. Non so cosa potrebbero fare a nostra figlia”. Maria De Filippi ha obiettato a questa osservazione replicando: “Ma dai, davvero credi che i tuoi potrebbero fare del male alla loro nipotina?”. Ma Enzo non ha voluto sentire ragioni e anche quando la madre gli ha fatto presente che potrebbe non esserci più tra qualche tempo il ragazzo non ha battuto ciglio. “Perché non ci hai pensato prima?” ha tuonato Enzo mentre chiudeva perentoriamente la busta di C’è posta per te. Divisa la rete: “Bah, un genitore può anche sbagliare...ma lo fa sempre a fin di bene! – scrive un’utente -.





Poi piangono quando non ci sono più e si disperano!!! Pagherei ORO per rivivere mio padre, e questo che ha la possibilità di farlo, lo scaccia! Boh...questo figlio dire che è egoista è dire poco!”. Pronta la replica: “Non è che i genitori sono esseri immuni da errori e che quindi possono permettersi di sbagliare, "tanto sono sua madre/suo padre". Se un genitore sbaglia in modo pesante come in questo caso, il ricatto psicologico non funziona e non deve funzionare”.

