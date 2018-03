Stavolta Maria De Filippi si è dovuta arrendere. Ha lasciato il blocchetto di con la scaletta sul divano ed è uscita dallo studio. Non ha fatto in tempo a nascondere gli occhi lucidi e l’accenno di qualche lacrima pronta a rigarle il viso. Stavolta Maria, non ha retto. Non ce l’ha fatta. E tutti, in studio e a casa, non ha potuto far altro che partecipare al suo dolore. Un dolore frutto della storia di Domenica e Pino, madre e figlio. I due non si parlano da otto anni. Più precisamente da quando lei ha lasciato il marito perché non era più felice. Pino – che ora vive in Germania dove gestisce una pizzeria – non ha mai appoggiato la decisione della madre di allontanarsi dal padre. Domenica ha, inoltre, un altro compagno. Pino ha accettato l’invito della trasmissione di Canale 5 ma appena si è ritrovato davanti Domenica ha subito chiuso la busta, senza neppure lasciar parlare la donna. “Tua mamma ti ha avuto a 15 anni, era una bambina. Può capitare che una donna smetta di amare un uomo” ha osservato la De Filippi, ma Pino è stato irremovibile. (Continua dopo la foto)

Mai un segno di cedimento, mai un accenno di sorriso o di perdono e la scelta scontata di chiudere la busta. Dopo averla rispedita al mittene è andato via ma Maria non si è arresa e ha inseguito l’uomo, senza darsi per vinta, pronta a giocarsi il tutto per tutto. L’intervento in extremis della presentatrice non ha fatto cambiare idea all’uomo, che non è rientrato ad ascoltare quello che aveva da dire sua madre che, in lacrime, è rimasta gelata confortata da una Maria altrettanto commossa. Durissima la risposta della rete: “Un figlio così meglio perderlo che trovarlo. Che Vergogna nemmeno l’età della madre sapeva ma si sà il tempo è galantuomo e a questo individuo gli auguro di provare la stessa cosa”.





Poi un’altra utente aggiunge: “Povera donna... una vita di sacrifici e adesso che dovrebbe godersi tutto quello che non ha mai fatto, ci pensa il figlio a mantenere l'infelicita Spero riesca a fregarsene e godersi la vita, il figlio non merita le sue lacrime!”. E ancora: “Quanta ignoranza maschilismo egoismo in questo figlio, dire la odio ad una madre che ha vissuto una vita da sguattera e da "schiava, nel 2018 lo trovo allucinante.Signora mi creda un figlio così meglio perderlo,lo lasci nella sua piena anzi pienissima ignoranza”. Una storia che ha molto colpito la rete e che, non è escluso, possa avere risvolti anche in trasmissione.

