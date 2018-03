Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di 'Ballando con le Stelle', la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con 'C'è posta per te' di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti e i giudici. Considerata una delle conduttrici più talentuose del panorama televisivo, in verità la Carlucci, che all'anagrafe è Camilla Patrizia, si tiene alla larga dalla cronaca rosa. Anche perché è sposata da quasi 33 anni con lo stesso uomo, Angelo Donati, e ha due figli grandi, Angelica e Patrick, rispettivamente di 31 e 26 anni. Sia il marito che i figli, oltretutto, non fanno parte del mondo dello spettacolo. Ma chi Angelo Donati, il compagno di vita da oltre 30 anni di Milly, di cosa si occupa? Donati è nato a Roma il 20 marzo 1948 ed è ingegnere. Si è laureato in ingegneria nel 1973 all'università La Sapienza e in seguito si è specializzato negli Stati Uniti. (Continua dopo la foto)

Milly dice di lui che ha uno spiccato senso dell'umorismo ma, proprio per via del suo lavoro, è concreto e razionale mentre lei si definisce una sognatrice. Angelo e Milly si sono sposati il 21 aprile 1985 e, come detto, hanno due figli, Angelica e Patrick. Non è così scontata una coppia così unita e longeva come i coniugi Donati nel mondo dello spettacolo. Una coppia, oltretutto, che dopo tantissimi anni insieme, non ha mai attraversato momenti di crisi. "Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione – raccontava tempo fa la conduttrice a Vanity Fair - Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori". (Continua dopo le foto)

"Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre siamo molto diversi, il che ci rende complementari", aggiungeva la Carlucci. A voler proprio trovare il pelo nell'uovo, solo su un punto non si sono trovati d'accordo: avere un terzo figlio dopo Angelica e Patrick. Milly lo desiderava tanto, Angelo no: "Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d'età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po' a malincuore, ho rinunciato", spiegava la Carlucci al settimanale Oggi. Il marito, per Milly, c'è sempre stato nei momenti difficili. Per esempio quando la presentatrice ha perso la mamma, nel 2015. Angelo, come detto, è un ingegnere e la figlia Angelica oggi è la dirigente dell’impresa di costruzioni che lui stesso ha fondato nel 1978, la Donati S.p.A.. Negli ultimi anni, poi, Donati ha fondato due società immobiliari negli Usa e nel Regno Unito, dove hanno studiato i suoi figli.

