Il trono over perde pezzi: Anna Tedesco, una delle protagoniste degli ultimi anni, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. In effetti gli ultimi tempi sono stati duri per la dama umbra. Senza tregua, perché accusata di continuo dai suoi stessi pretendenti, dagli opinionisti e pure da persone esterne a Uomini e Donne di avere una frequentazione per Giorgio Manetti- Stanca di difendersi, Anna ha mollato la presa. E la trasmissione. Ma subito dopo l'addio ha deciso che era arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha attaccato pubblicamente il Gabbiano. Sì, proprio lui, che da anni è un suo grande amico. Non hanno avuto e non hanno una storia d'amore, come sostenuto da più fronti, ma a suo avviso il cavaliere fiorentino avrebbe fatto finta di crederlo per accrescere la sua popolarità. Un comportamento, questo di Giorgio, che l'ha delusa moltissimo. Non se l'aspettava e ha sofferto parecchio in questo ultimo periodo. "Durante la prima esterna con Giorgio non è scoccata la scintilla ma abbiamo capito che saremmo diventati grandi amici – dice la dama a DiPiù - Lo siamo stati per davvero e da quel giorno abbiamo condiviso serate, cene, gite e lunghe telefonate. Fino a poco tempo fa, quando lui ha deciso di cambiare strada…". (Continua dopo la foto)

Poi, dopo la premessa, Anna passa all'attacco: "Quando Giorgio ha lasciato intendere che ci amiamo non ha detto la verità e io non posso fidarmi di chi non dice il vero. Gianni Sperti ha detto che io e Giorgio ci amiamo in segreto. Non è vero, ma Giorgio non ha negato e non ha fatto nulla per proteggerci – prosegue la Tedesco - Mi fidavo di Giorgio, invece lui ha deciso di sfruttare la nostra amicizia per avere i riflettori della tv". Tutta una mossa per avere un tornaconto personale, ad avviso di Anna: "Da quando ha capito che la sua storia con Gemma Galgani sta perdendo colpi, ci sono state occasioni in cui ha cercato di far passare la nostra amicizia per altro". (Continua dopo le foto)





Insomma, per Anna Giorgio avrebbe marciato su queste accuse per continuare a stare al centro dell'attenzione. Ma ci tiene a ribadire che quelle accuse sulla presunta relazione con l'ex di Gemma Galgani sono infondate. Perché il Gabbiaano "l'ho sempre visto come amico, mai come conquistatore. Non ho mai pensato che potesse avere un serio interesse per me. Il fatto che mi cercasse mi lusingava, ma lui aveva bisogno di me come amica", dice ancora Anna. Quindi la conclusione, che lascia quasi uno spiraglio però: "Se oggi decidesse di avere bisogno di me come compagna di vita, basterebbe che me lo dicesse. Però, ripeto, non ci ho mai pensato…", conclude la Tedesco su DiPiù.

"Allucinante!". Trono over: Gemma Galgani umiliata. Questa volta Tina Cipollari ci è andata giù con la mannaia: altro che gavettone. L'opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un agguato pazzesco: "È una violenta... ma come le è venuto in mente?". Il web insorge