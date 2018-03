Più che dei Famosi, questa è l'Isola delle polemiche. Innumerevoli polemiche, sin dai primi giorni del reality. E, a quanto pare, andando avanti la situazione si fa sempre più scura. L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, l'ultima andata in onda, ha dato parecchio da parlare per la sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger. Una 'piazzata' in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci provenienti dai corridoi Mediaset facevano intendere di una possibile sospensione del programma. Subito dopo la puntata, lunedì notte, un giornalista ben informato ha twittato: "Alessia Marcuzzi rischia sospensione programma, il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger". In verità questa sembra un'ipotesi poco concreta. Ormai i giochi sono fatti, bisogna andare avanti, non foss'altro per gli spazi pubblicitari venduti e i televoti pagati. Certo è che Striscia la Notizia, particolarmente infervorata quest'anno contro l'Isola, non mollerà la presa fino all'ultima puntata. Nei giorni scorsi, dopo l'ottava puntata, oltre a svelare altri fuori onda e fornire la versione dei naufraghi delle precedenti edizioni del reality, con Alessia Marcuzzi hanno usato la mano pesante al tg satirico di Antonio Ricci. (Continua dopo la foto)

"Come mai Alessia era poco lucida lunedì sera?". E Ficarra e Picone mandano in onda alcuni video dove Mara Venier, la stessa Marcuzzi, Daniele Bossari, Valeria Marini e altri brindano con la vodka prima della puntata: "Il contesto è di euforia alcoolica e dice sono ubriaca. Il fegato non se l'è rovinato in studio ma in camerino", commenta Ficarra che poi lancia un filmato in cui la Venier ironizza: "Non sono io a bere, è Alessia a dare ogni tanto giù di vodka". E poi, ancora, 'la prova del VAR' di Militello, che ha ripulito l'audio di Francesco Monte quando in Palapa Eva Henger l'ha accusato di aver fumato marijuana, e le affermazioni del capo progetto Andrea Marchi che smentisce la Marcuzzi: "Abbiamo inviato il confessionale di Eva del 23 gennaio a Milano, la produzione era informata". (Continua dopo le foto)

"La verità era già stata detta da Francesco Monte la prima volta ma le sue parole non si erano sentite, ora sono chiare. È cambiata la versione della produzione che ha istruito i concorrenti presi da amnesie varie". Definire questa edizione travagliata, dunque, sarebbe un eufemismo. Ma non è finita: l'ultima indiscrezione, se confermata, rappresenta il vero colpo di grazia per l'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Tra Mediaset e Magnolia, la società che produce il reality, sarebbero sorti dei contrasti che, secondo Alberto Dandolo, porteranno alla rottura. Quindi il prossimo anno l'Isola dei famosi potrebbe nuovamente traslocare e finire su Raidue. Viene da sé il cambio di conduzione: "Si mormora che l’Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo…", scrive Dandolo su Oggi. A quanto pare, dunque, si mette proprio male per Alessia e il reality.

