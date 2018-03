Stefano De Martino all'Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno Stefano Bettarini. Attraverso il settimanale Spy, il magazine diretto da Alfonso Signorini, l'ex marito di Simona Ventura, che bene non ha preso la decisione della produzione di rinnovargli il contratto per la nuova edizione, è tornato a parlare del ballerino di Amici di Maria De Filippi e del suo ruolo di inviato in Honduras. Il giudizio di Bettarini, come era accaduto qualche settimana fa, non è stato dei migliori. Secondo l'ex inviato De Martino è ''molto distratto''. Il motivo è semplice. La sua colpa è stata quella di non accorgersi durante la prova del ''Mejor'' e del ''Peor'', (il migliore e il peggiore concorrente della settimana) che Marco Ferri ha barato. Il fatto è accaduto durante il daytime della scorsa settimana, quando è stata mandata in onda la prova nella quale i naufraghi si sono sfidati tra le cascate di ''Los Chorros''. I concorrenti dovevano nuotare contro corrente, recuperare dei cocchi colorati e fare tre canestri possibili. Le regole erano chiare: ogni naufrago poteva prendere un cocco alla volta. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'ottava puntata in diretta su Canale 5 (anticipato anche da Striscia la notizia) si è scoperto che la prova è stata invalidata a causa di una scorrettezza da parte del buon Ferri, il quale è diventato il Peor della settimana al posto di Francesca Cipriani. Per tale ragione, il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi è stato 'valutato' da Stefano Bettarini con 6 politico. "Conosco le difficoltà che sta affrontando. - aveva detto qualche settimana fa, sempre al settimanale Spy, Stefano Bettarini - Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l'outfit". Stefano aveva voluto dare un giudizio anche per gli altri concorrenti e per la conduttrice del reality, che era stata promossa con un bell'otto. "Ha guidato in un mare in tempesta alla grande". (Continua a leggere dopo le foto)

Rosa Perrotta: "Perfetta concorrente di un reality, da giocatrice ha uno scacchiere in testa". Bettarini, poi, non risparmia critiche e giudizi negativi. Anzi, ne ha un po' per tutti. Da Paola Di Benedetto, "tutto da dimostrare" a Filippo Nardi, "arrugginito e fuori fase", da Craig Warwick, "l’uomo dalle mille visioni, troppe" a Jonathan Kashanian "la brutta copia di Cristiano Malgioglio". In particolare, è durissimo con Gaspare, "battute infelici e astio eccessivo" e Giucas Casella, "pesantissimo, noioso e fuori tempo. Ritarda il programma".

“Il mio ex e Paola?”. Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez. Il commento a caldo sulla nuova, e già lanciatissima coppia formata da Francesco Monte e la bellissima ex naufraga dell’Isola dei famosi